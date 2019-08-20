Макрон на встрече с Путиным проговорился об угрозе от США

Однодневный рабочий визит президента РФ Владимира Путина во Францию, состоявшийся 19 августа по приглашению Эммануэля Макрона, был ознаменован, прежде всего, сенсационными заявлениями последнего о необходимости коренного пересмотра нынешних отношений с Россией и о готовности официального Парижа сыграть в этом процессе ведущую роль.

Как сказал действующий глава французского государства, сам переживающий непростые времена под давлением целого ряда факторов, включая движение «желтых жилетов», Россия является «европейской страной до глубины души», Европа простирается «от Лиссабона до Владивостока», а вся архитектура отношений между ЕС и Россией должна основываться на принципах большего доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Подобного рода дипломатическая риторика последний раз применялась официальным Парижем разве что во времена Шарля де Голля, известного своим национализмом и антиамериканизмом.

Но, как известно, Макрон в подобного рода «грехах», да и в каких-либо симпатиях к России никогда замечен не был, является ярым глобалистом и чуть ли не прямой креатурой «клана Ротшильдов», без поддержки которого никогда бы не смог «с нуля» стать президентом Франции. Показательно и то, что местом встречи стал не Париж, а куда менее официальный Лазурный берег, что лишний раз подчеркивает: приглашение Путину поступило не столько от имени супруга Брижит Тронье, сколько от имени его реальных «хозяев» — вместе с новыми предложениями, содержание которых можно только предполагать, исходя из слов Макрона, сказанных им на пресс-конференции накануне встречи.

Вряд ли главным вопросом здесь был пресловутый «возврат царских долгов», хотя не стоит полностью исключать его из возможной повестки дня очередной французско-российской встречи на высшем уровне. Но речь, похоже, все-таки шла о другом. О том, что действительно отношения с Россией приобретают для современного Евросоюза «ключевой и решающий характер».

Откуда эти проговорки в устах Макрона? Дело в том, что американское военное превосходство, которое было константой мировой политики на протяжении последних 70 с лишним лет, сегодня исчезло, и никаких гарантий безопасности, не говоря уже о финансово-экономических привилегиях, следование в фарватере Вашингтона его главным союзникам уже не дает. Скорее, наоборот — эта политика создает для них множество совершенно необязательных проблем и угроз, в первую очередь именно от США, от которых желательно избавиться, и как можно скорее.

То есть переформатирование всей системы международных отношений уже стало реальностью, и нынешние сладкие рулады Макрона в адрес Путина и России — лишь первая ласточка этих изменений, которые теперь коснулись и коллективного Запада, еще недавно делившего шкуру так и не убитого «русского медведя».

Теперь же, когда часть глобалистских элит была поставлена перед перспективой «полной экспроприации» со стороны другой части, стоящей за Дональдом Трампом и Ко, она неизбежно должна пытаться выйти из-под американского «зонтика безопасности» и лечь под российский. Иначе само ее дальнейшее существование, не говоря уже про благополучие, окажется под вопросом. Разумеется, они хотят сделать такой переход как можно менее затратным для себя и, соответственно, конфликтным для США и России.

Поэтому не вызывают никакого удивления «сопутствующие» внешнеполитические инициативы Макрона, которые касаются таких «болевых точек», как Украина, Сирия, Иран, режим антироссийских санкций и т.д., где роль Франции и Европы в целом далеко не является ключевой и решающей. «Старушка-Европа» явно видит себя в роли прекрасной дамы, за сердце которой самые сильные рыцари должны скрестить свои копья и мечи. Для Макрона такая роль привычна и понятна даже на семейном уровне. А вот насчет Путина и Трампа в данном отношении есть очень большие сомнения…

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что никаких реальных соглашений в Борм-ле-Мимоза достигнуто не будет: президент России контролирует ситуацию и следит за динамикой поступающих из Европы предложений.

Есть во всей этой интриге и еще один важный сопутствующий мотив: пользуясь моментом, Макрон пытается сделать Францию главным партнером России в Европе, отобрав этот статус у Германии. Вряд ли эта попытка окажется успешной, памятуя известный «германоцентризм» российского президента и объективную ситуацию в ЕС, — но «снять с тормоза» Берлин и Ангелу Меркель она вполне способна.

Так что, независимо от формальных итогов встречи 19 августа, ее в любом случае следует признать необходимой, оправданной и чрезвычайно полезной для России.