Москва, 20 августа. Известная эстрадная певица Валерия повредила ногу на съемках нового сезона шоу «Голос 60+», она выступает в роли одного из судей. О травме рассказал подписчикам в социальной сети Instagram ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин.

«Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться?» — написал он в сообщении, к которому прикрепил видео со съемок проекта.

Пока остается неизвестным, что именно произошло с Валерией. Однако подписчики продюсера предположили, что исполнительница поранилась из-за безответственности организаторов шоу, которые не объяснили артистке, как правильно пользоваться «злополучным креслом» жюри.

«Я не удивлена, что Валерия поранилась. Там низ кресла же тоже вертящийся стоит, чему-нибудь попасть из одежды можно, и увечье получить», — отметила пользователь под ником dasha_loves_sun

Напомним, «Голос 60+» — российское развлекательное вокальное шоу талантов. Проект является российской адаптацией нидерландского формата The Voice Senior. Премьера первого сезона в эфире Первого канала состоялась 14 сентября 2018 года.

Новый сезон проекта появится на отечественном телевидении в сентябре. На днях Первый канал официально объявил имена наставников, которые будут работать в популярном музыкальном телешоу. Команда сменилась наполовину — из тех, кто принимал участие в дебютном сезоне, остались только Пелагея и Лев Лещенко. Вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе, как стало известно Федеральному агентству новостей, судить выступления участников будет, помимо Валерии, Михаил Боярский.

Свои заявки на первый кастинг прислали где-то 7-8 тысяч талантов со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Претенденты на победу являются и любителями, и профессионалами, которые представляют все многообразие имеющихся музыкальных жанров и направлений

Боярский ранее отметил, что первый раз выступает в роли ментора в этой передаче. По его словам, это довольно волнительный процесс, поскольку он связан с судьбой конкурсантов. Артист также выразил сомнение в том, что участники «Голоса. 60+» идут в проект, чтобы добиться славы. По его мнению, желающим выступить на шоу важнее петь для себя, чем строить какую-то карьеру.