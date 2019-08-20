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Руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Россию журналиста Габунию

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Руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Россию журналиста Габунию

Тбилиси, 20 августа. Новое руководство грузинского канала «Рустави 2» уволило ряд журналистов, в том числе без работы остался Георгий Габуния, оскорбивший Россию в эфире своей программы «Постскриптум».

Новый генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнения некоторых журналистов.

«Директор информационной службы телекомпании Нодар Меладзе освобожден от должности из-за конфликта интересов. Вместе с ним уволены еще несколько журналистов, однако они на данном этапе находятся в отпусках», — сказал он на брифинге.

Напомним, телеканал «Рустави 2» оказался в центре скандала после того, как ведущий программы «Постскриптум» Георгий Габуния в прямом эфире грубо отозвался о России. Поступок журналиста возмутил грузин. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала с требованием уволить Габунию. Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца. При этом извиняться за случившееся канал не стал.

Выступление телеведущего также осудили президент и премьер-министр Грузии. Глава грузинского государства Саломе Зурабишвили призвала Москву не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил в Грузии.

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Источник: РИА Новости
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