Россия не будет зеркально ужесточать правила выдачи виз финнам

Москва, 20 августа. Россия не cобирается ужесточать визовые требования для граждан Финляндии, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Он напомнил, что финские власти изменили правила выдачи виз для россиян, однако Москва не будет отвечать на действия Хельсинки зеркально. Кроме того, Волынкин указал на то, что российская сторона, наоборот, стремится к облегчению визовых процедур и полному устранению визовых барьеров для свободного передвижения.

«(С учетом этого) какого-либо ответного ужесточения процедуры получения виз для граждан Финляндии российской стороной не планируется», — подчеркнул дипломат в комментарии РИА Новости.

Как сообщал Infox.ru, с 1 сентября для получения шенгенской визы гражданам РФ нужно будет дополнительно предоставлять документальное подтверждение проживания, проездные билеты туда - обратно, описание маршрута, справку о доходе, выписку банковского счета и документы о собственности на недвижимость в России. В случае, если россиянин едет к поездка к родственникам, ему придется подтвердить факт родства.

8 августа глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен признался, что восхищен атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после того, как Суоми объявила о новых требованиях для получения въездного документа.

Ранее портал «Ридус» сообщил о новых правилах для получения визы в США. Администрация президента Дональда Трампа решила усложнить въезд в страну иностранцам с низкими доходами. Таким образом Вашингтон продолжает проводить политику по ограничению легальной миграции.