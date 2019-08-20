Донбасс сегодня: ВСУ ударили по Донецку, в зону ООС прибыли нацисты и спецназ

Донбасс, 20 августа. ВСУ обстреляли столицу ДНР из тяжелых минометов, пока город еще спал. Киев перебросил в зону Операции объединенных сил (ООС) нацистов и спецназовцев для проведения диверсий. В Луганске рассказали о реальном положении дел в украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украины шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику в минувшие сутки, говорится в сообщении управления Народной милиции ДНР. Под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали шесть населенных пунктов на донецком и мариупольском направлении.

Но относительное затишье на Донбассе — явление, как правило, временное, и во вторник утром украинские «защитники» снова начали обстрелы. Одновременно с нескольких сторон подразделения трех разных бригад украинской армии нанесли массированный удар по северу и западу Донецка в 6 часов утра.

При обстрелах украинские военные применили 120-мм тяжелые минометы, минометы 82-мм калибра, гранатометы, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. Всего за 15 минут солдаты Киева выпустили по Донецку более 40 мин, из которых 30 — калибром 120 мм. На данный момент информация о разрушениях и жертвах не поступала.

Киев перебросил в Донбасс нацистов

Разведка ДНР получила информацию о прибытии в зону Операции объединенных сил группы бойцов в количестве 42 человек из состава 8-го батальона «Аратта» «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена на территории России). Солдаты прибыли в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ со знаками различия полка «Азов» Национальной гвардии Украины.

В командовании Народной милиции ДНР полагают, что маскировка под азовцев была выбрана для того, чтобы нацисты «Аратты» смогли обойти запрет на нахождение в зоне силовой операции. Бойцы были размещены в районе поселка Новолуганское, вследствие чего в ближайшее время дончане ожидают эскалации на горловском направлении.

Спецназ ВСУ готовит провокации

Помимо откровенных неонацистов в зону ООС прибыла группа спецназа из состава 8-го отдельного полка спецназначения Сил спецопераций ВСУ, сообщает Управление НМ ДНР. Группа в количестве шести человек прибыла в Волноваху, после чего троих «спецов» успели заметить в буферной зоне между пунктами пропуска Украины и ДНР.

Все трое были одеты в гражданскую одежду и под видом мирных жителей проводили осмотр местности и дорог. В настоящее время солдаты прикомандированы к 35-й бригаде морской пехоты и, вероятно, готовят провокации у линии соприкосновения. В ДНР предупреждают о том, что мишенями спецназовцев могут стать как мирные жители, так и представители мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдающие за соблюдением перемирия в данном районе.

Преступления ВСУ

Пока одни украинские военнослужащие готовят диверсии и провокации, другие совершают преступления против мирных жителей и сослуживцев, информирует Народная милиция ЛНР.

Тело украинского контрактника из 72-й механизированной бригады ВСУ было найдено 14 августа в Северодонецке Луганской области спустя три дня после того, как боец дезертировал из части в Попасной. Что случилось с рядовым — не известно, а командование бригады, вместо проведения расследования, распорядилось уволить беглеца задним числом и прекратить любые разбирательства.

Двумя днями ранее, как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, в той же 72-й бригаде произошла пьяная разборка между военнослужащими. Конфликт перерос в драку, а затем и в перестрелку, в результате чего один солдат получил ранение в ногу от сослуживца.

Группа украинских солдат 12 августа ограбила и жестоко избила мирного жителя города Счастье, который расположен к северу от Луганска. Потерпевший был продавцом магазина «Теремок», откуда солдаты ВСУ вывезли продукты и забрали деньги. На данный момент в Счастье дислоцированы подразделения 46-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые испытывают серьезные проблемы с продовольственным обеспечением. Не исключено, что налетчики являются представителями «элитных войск» украинской армии.

На следующий день 13 августа украинской полиции удалось задержать троих военнослужащих-десантников из 46-й бригады во время продажи гранат, патронов и автоматов Калашникова.