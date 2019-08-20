«Фабрика ботов» Навального взяла курс на радикализацию обстановки в России

Москва, 20 августа. Полиция Москвы обнаружила «фабрику ботов», предположительным владельцем которой может быть скандальный блогер Алексей Навальный. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что с таким явлением, как заказные комментарии, нужно бороться в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили «фабрику ботов» в Москве. Как сообщал Telegram-канал «Шавки Красовского», штаб по публикации заказных комментариев находился в обыкновенной столичной квартире в районе Марьино. По информации источника канала, сотрудники Навального писали в этой квартире провокационные комментарии, чтобы убедить молодежь принимать участие в несанкционированных акциях и беспорядках. Как передают «Вести Подмосковья», Алексей Навальный прибегал к услугам сотрудников «фермы», когда уже не мог использовать аргументы. Кроме того, на сервисе Bosslike был обнаружен набор ботов, которые поддерживали ресурсы блогера, пишет «ПолитЭксперт».

Алексей Мухин считает, что с таким явлением, как публикация и накрутка фейковых комментариев, нужно бороться в обязательном порядке. Наказывать за такие действия политолог предлагает в соответствии с законодательством.

«Если Навальный нарушил уголовный кодекс, значит — по уголовному, если административный – по административному. Никак иначе», — сказал Мухин в комментарии изданию.

Накрутка с помощью ботов является частым явлением, отметил замдиректора института истории и политики, декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Если же говорить о Навальном, обратил внимание он, это уже не первый подобный случай. Шаповалов отметил, что специализирующимся на вопросах внутренней политики экспертам хорошо известно пристрастие скандального блогера к использованию ботов. Навальный практически на постоянной основе прибегает к их услугам, чтобы распространять ту или иную информацию, а также создавать и усиливать эффект так называемой массовой поддержки.

«Конечно, данная ситуация, особенно в рамках тех политических процессов, которые происходят сейчас в Москве, вызывает серьезные опасения, поскольку этими политиками и рядом других политических общественных деятелей взят курс на радикализацию ситуации. Вполне нормальный рутинно проходящий политический процесс использован в качестве инцидента для дестабилизации ситуации не только в Москве, но и в России в целом», — считает Владимир Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что применение таких технологий для дестабилизации обстановки и создания радикальных настроений, а также подрыва конституционного строя, является крайне негативным явлением. По мнению Шаповалова, данный инцидент должен получить оценку не только со стороны государства, но и со стороны общественных и политических структур.

Случай с «фабрикой ботов» произошел на фоне митингов, организуемых так называемой «оппозицией» в поддержку «независимых кандидатов», которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы депутатов столичного парламента в связи с многочисленными нарушениями. В числе тех, кто получил отказ МГИК: сторонники блогера Алексея Навального.

Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были признаны недействительными 14,67% собранных автографов. При этом допустимый по законодательству порог «брака» составляет 10%. В подписных листах Соболь были обнаружены подписи несуществующих москвичей, подписи умерших людей и подписи избирателей с недостоверными паспортными данными. Кроме того, в июне столичная полиция обнаружила «цех» по подделке подписей, где «рисовали» автографы в поддержку Соболь.