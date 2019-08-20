Стало известно о состоянии пострадавшей в бассейне в Турции девочки из России

Анкара, 20 августа. Девочка из России, руку которой затянуло в трубу бассейна на турецком курорте Бодрум, находится в критическом состоянии. Об этом рассказал дежурный дипломат генконсульства РФ в Анталье.

Сотрудник диппредставительства указал, что девочка 2007 года рождения была экстренно госпитализирована после несчастного случая, который произошел в минувшее воскресенье в бассейне отеля «Санхилл».

«По данным администрации медицинского учреждения, ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей», — указал дипломат.

В генконсульстве уточнили, что произошедший случай признали страховым, расходы на лечение подростка компенсирует страховая компания. По словам дипломата, родителям пострадавшего ребенка помогают туристическая компания и сервисно-страховая служба.

В дипмиссии уточнили, что генеральное консульство направило запросы в губернаторство провинции Мугла и провинциальные правоохранительные органы для получения официальной информации по инциденту.

Напомним, 12-летняя девочка приехала на отдых в Турции из Санкт-Петербурга. Стало известно, что время купания в бассейне подростка начало засасывать в трубу. Отцу ребенка не удалось вызволить ребенка. Персонал отеля выключил насосное оборудование, но и после этого извлечь девочку из воды не получалось. На помощь мужчине пришли другие гости отеля, вместе им удалось сломать трубу. В итоге ребенка достали из бассейна, однако девочка уже наглоталась воды.

Школьницу госпитализировали в больницу города Денизли. Она находится в коме и в сознание не приходила ни разу с момента происшествия. Как рассказала мать девочки, сердце ее дочери за минувшие два дня запускали пять раз.

Туроператор на несколько дней оплатил родителям девочки жилье, расположенное недалеко от больницы.