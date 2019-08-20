«Жена Киркорова» подстерегла артиста после концерта в Алуште

Москва, 20 августа. Поклонница короля российской эстрады Филиппа Киркорова подкараулила своего кумира после концерта в Алуште и позвала его в загс.

Поведение фанатки повергло исполнителя в шок. Он поделился со своими поклонниками видео встречи с его «женой».

«Я думал что «это» осталось в далеком прошлом, но оказывается нет… «Жена Киркорова» вернулась... Не поделиться с вами этим «камбеком», было невозможно!» — написал популярный певец в Instagram.

Женщина подстерегла певца, когда он выходил из здания в сопровождении охраны. Она стала кричать: «Я твоя жена — Татьяна Пушина. Приехала из Харькова». Артист заявил, что не знает ее, но «жена» продолжала настаивать, что Киркоров ее супруг. Она даже попросила исполнителя «посмотреть в Интернете», если он не верит.

«Почему они все приходят ко мне. Почему ко мне? За что?» — с печалью сказал Киркоров.

Пушина в это время протягивала ему руку и звала венчаться. По ее словам, Киркоров ей снится по ночам, и она удивлена, что певец не хочет на ней жениться. Видео заканчивается тем, что Киркоров садится в машину, а его «жена» просит своего «возлюбленного» подарить ей бриллианты.

Позже женщина в беседе с KP.Ru заявила, что приехала из поселка Артемовка Харьковской области и не понимает, почему Киркоров не сдерживает свое обещание жениться на ней.

«Хочу, чтобы Киркоров на мне женился. Он же обещал, называл меня своей женой! Я думала, что он меня в Россию перевезет, а Филипп теперь от меня бегает! Я и замуж поэтому не выхожу. И детей так и не родила! А все он виноват», — сказала фанатка исполнителя.

Татьяна Пушина уже не первый год преследует Филиппа Киркорова. Она регулярно посещает концерты исполнителя и раздает интервью, в которых представляется как жена короля эстрады.