Появилось видео испытаний новейшей подлодки «Петропавловск-Камчатский»

Москва, 20 августа. В Сети появилось видео ходовых испытаний новейшей российской дизель- электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский». На кадрах можно заметить, как судно плывет в надводном положении в сопровождении буксира.

Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе испытаний субмарина успешно выполнила свое первое погружение.

«Обеспечение испытаний новых кораблей и подводных лодок, строящихся в рамках кораблестроительной программы для ВМФ России является одной из важнейших задач, которая должна находиться на постоянном контроле Главного командования ВМФ», — заявил адмирал Николай Евменов, выступая на совещании в Адмиралтействе.

Он отметил, что в вопросе испытаний Минобороны РФ должно поддерживать тесную связь с производителями — компанией «Адмиралтейские верфи» и ее головной организацией «Объединенная судостроительная корпорация».

Отметим, что атомная ракетная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» является первой субмариной, которую производят «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота. Судно способно развивать скорость до 14 узлов в надводном и до 24 узлов в подводном положении. Предельная глубина погружения — 560 метров. Подлодка вооружена ракетами, торпедами и средствами ПВО.