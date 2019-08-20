В Госдуме рассказали, как торговая война США и КНР сыграет на руку России

Торговая война между США и Китаем является окном возможностей для России. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Ранее эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ заявили, что через год-полтора Россию якобы ждет новый кризис: падение ВВП, рост инфляции и бюджетные трудности. При этом свои прогнозы они объяснили торговой войной США и Китая: если замедлятся темпы роста их экономик, то это, по мнению экспертов ВШЭ, приведет к снижению цен на сырьевые товары и создаст трудности для российского экспорта.

Собеседник ФАН не согласился с подобной позицией.

«Торговые войны, и особенно та война, которая идет между Америкой и Китаем, Америкой и другими странами, помимо потенциальных рисков — общего замедления экономики и снижения объемов потребления энергоносителей — открывает гораздо большие возможности для российской экономики с точки зрения замещения различных групп товаров», — заявил Гутенев.

В качестве примера первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательства напомнил об отказе КНР импортировать из США сельхозпродукцию более чем на 60 млрд долларов.

«Абсолютно все страны находятся в сложной ситуации с точки зрения турбулентности в мировой экономике, но у Российской Федерации в данном случае ситуация гораздо более выгодная», — добавил он.

По словам члена фракции «Единая Россия», такое развитие событий сыграет на руку нашей стране, поскольку позволит переключить усилия Евросоюза и Америки, в том числе санкционные, с России на Китай.

«Чем больше будет разгораться торговая война между Штатами и Китаем, чем больше Штаты будут принуждать Европу присоединиться к санкциям против Китая (а Европа является сателлитом Соединенных Штатов), тем меньше негативного внимания будет по отношению к нашей стране и тем лучше будет развиваться наша национальная экономика», — сказал депутат.

Кроме того, по мнению парламентария, перед Россией «открывается окно возможностей» как перед государством-приверженцем международного права, принципов Всемирной торговой организации. Наша страна может стать тем стержнем, на котором возродится уже в новой интерпретации Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая страны на принципах неучастия в военных блоках, члены которой осуществляли достаточно тесное экономическое взаимодействие между собой, считает собеседник ФАН.

«Я считаю, что у России есть уникальная возможность благодаря доверию, которое международное сообщество испытывает к нашему президенту как к человеку слова, приверженцу примата международного права. Это, вне всякого сомнения, положительно отразится и на социальной экономике», — рассказал Гутенев.

Он согласился, что экспертное мнение необходимо учитывать в деятельности как правительства, так и Госдумы, поскольку на основе тревожных тенденций могут быть даны разумные рекомендации.

«Но алармистские настроения, когда пытаются с помощью избыточно критичных оценок привлечь внимание, — это не оптимальный путь. Я того пессимизма, с которым выступили ученые Высшей школы экономики по поводу проекции торговых войн между Америкой и Китаем, не разделяю», — отметил Гутенев.

Парламентарий обратил внимание, что экономика России сегодня «более чем устойчива».

«У нас положительный внешний торговый баланс. Внешних долгов, не только государственных, но и бизнес-долгов, меньше, чем резервов», — рассказал он.

Кроме того, освоение Северного морского пути, а также транзитных маршрутов Восток—Запад дает России «потенциально огромные» поступления в бюджет не только за счет логистических услуг, но и за счет развития собственной инфраструктуры, добавил Гутенев.

«Благодаря реализации одних только этих проектов валовый национальный продукт России может быть увеличен на 1,5—2%», — уточнил депутат.

По мнению собеседника ФАН, добавить к ВВП 1—1,5% позволит консолидированный в тринадцать нацпроектов ресурс в размере около 26 трлн рублей, который будет потрачен до 2024 года, а также программы диверсификации в ОПК и активное импортозамещение в гражданских секторах.

Основная задача, стоящая сейчас перед Россией, — сделать более комфортной ситуацию ведения бизнеса, отметил Гутенев.

«Нужно приступить к сокращению налогов, может быть даже рассмотреть возможность уменьшить НДС. Но самое главное — устранить практику так называемых «целевых показателей» для различных фискальных органов, это в первую очередь таможенная служба, налоговая служба. Сейчас их эффективность оценивают по тому, сколько они доначислили (в бюджет. — Прим. ФАН)», — рассказал парламентарий.

Система надзорных требований к бизнесу должна быть менее зарегулированной, добавил депутат. Кроме того, недопустим рост налогов, который может повлечь дальнейший рост цен, уверен он.