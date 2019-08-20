Ситуацию со «112 Украина» назвали сериалом Зеленского, в котором звучит голос Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против телеканала «112 Украина». Об этом сообщило издание «theБабель». Лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот видит в давлении на телеканал «112 Украина» проявление политики старой власти. Кот считает, что на Украине «продолжается сериал» с участием президента страны Владимира Зеленского, а «голос звучит» его предшественника Петра Порошенко.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении самого популярного украинского информационного телеканала «112 Украина». По словам источников «theБабель», сделали это по заявлению его бывшего (номинального) владельца Андрея Подщипкова, который недавно вернулся на Украину. В будущем имущество канала могут арестовать и передать новым владельцам», — указано в сообщении.

По словам эксперта, сейчас мы видим продолжение преследования свободы слова на Украине всеми возможными методами.

«В таком случае хочется спросить у Владимира Зеленского, в себе ли он. Он разве забыл, как запрещали трансляции его фильмов? Он ведь тогда возмущался. Но когда он стал властью, то моментально начал запрещать другим», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог признался, что очень хорошо знает команду телеканала «112 Украина», и бывал там, когда канал только формировался. Люди, которые работают на телеканале, очень многое прошли, отмечает эксперт.

«Сначала они, вроде как, подыгрывали Майдану и власти. Сейчас они пришли в себя и начинают иногда говорить об очень важных вещах, называя истинную причину происходящего, показывая фильмы. Они таким образом пытаются соответствовать высокому званию журналиста. Но, как показала практика, Зеленскому и его команде не нужны журналисты и свобода слова. Я думаю, что этот процесс будет набирать обороты, и будут попытки захватить канал. Другой вопрос — получится ли у них это. Если они это сделают, то ничего хорошего в этом не будет», — сообщил собеседник ФАН.

В июле текущего года здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатометов. Обозреватель Денис Гороховский назвал гранатометный обстрел «тестом» для Зеленского, и с этим тестом, по его мнению, президент не справился. Журналист указал на бездействие главы государства после ночной атаки на телеканал. Он напомнил, что по офису стреляли из гранатомета, и назвал ситуацию показательной. По факту обстрела здания телеканала 13 июля 2019 года неизвестными злоумышленниками было возбуждено дело по статье «теракт».