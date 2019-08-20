Лавров встретился с главой МИД Ганы в Москве

Москва, 20 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей обсудили развитие двусторонних связей, а также ряд вопросов, относящихся к глобальной повестке дня.

В российскую столицу глава МИД Ганы прибыла с рабочим визитом. Об итогах переговоров сообщается в отчете на сайте МИД РФ.

Подводя итоги встречи, Лавров отметил, что государства будут совместно содействовать наращиванию гуманитарных связей, и Россия продолжит готовить ганские кадры на базе российских образовательных учреждений.

Главы МИД условились ускорить работу над рядом проектов соглашений и меморандумов для упрощения и повышения качества сотрудничества стран.

Сергей Лавров выразил признательность Гане «за традиционную поддержку, а в ряде случаев и соавторство, российских инициатив в ООН по таким вопросам, как недопустимость героизации нацизма, вывода оружия в космос, обеспечение сотрудничества на основе доверия и транспарентности в космическом пространстве, международная информационная безопасность».

Кроме того, дипломатам удалось рассмотреть ход подготовки к предстоящему в октябре этого года в Сочи первому саммиту Россия — Африка, приглашение на который уже принял президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Ранее Сергей Лавров заявлял о намерении России выйти на новый уровень сотрудничества с Африкой.