Киев, 20 августа. Бывший активист Автомайдана и волонтер так называемой «АТО» Юрий Касьянов объявил о победе президента РФ Владимира Путина на Украине. По его словам, чтоб победить украинских националистов, России не пришлось даже вводить войска.

«Путин победил в Украине; для этого не понадобились дивизии вторжения, «Калибры» и «Искандеры», — пишет Касьянов в своем блоге.

Он заявил, что «настоящие патриоты» находят утешение в водке и наркотиках. «Никто не хочет воевать. Никто не верит в победу. Откормленные амбалы заменили хлюпиков-патриотов, лезших в самое пекло в начале войны. Украина входит в крутое пике дезинтеграции», — переживает активист.

Во всех бедах майданщик обвинил «трусливого и жадного» Петра Порошенко, который последние пять лет возглавлял страну. Добьет же Украину, как полагает Касьянов, оппозиционер Виктор Медведчук — один из немногих украинских политиков, который открыто выступает за реализацию подписанных Киевом минских соглашений и прекращение кровопролития.

Отметим, что действующий президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал сделать первоочередным вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. Однако с момента избрания глава государства не сделал ни одного шага для того, чтобы прекратить военные действия на востоке страны. Более того, глава «Слуги народа» (партия, от которой баллотировался Зеленский) Дмитрий Разумков открыто признал, что Киев не может быстро закончить войну в Донбассе, хотя для этого нужно только выполнить взятые на себя международные обязательства.

Минские соглашения, которые на данный момент являются безальтернативным путем мирного разрешения конфликта, были подписаны еще в 2015 году. За все эти годы украинская сторона не выполнила ни одного пункта из данного документа.