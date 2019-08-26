Успение 2019: когда отмечается, история и традиции, что можно и нельзя делать, приметы

Успение Богородицы — один из важнейших христианских праздников, завершающий Успенский пост. В народе Успение называют Первая Пречистая.

Когда в 2019 году отмечается Успение

Русская православная церковь отмечает Успение пресвятой Богородицы 28 августа 2019 года. Полное название праздника — Успение пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Праздник является двунадесятым (одним из важнейших) и непереходящим (всегда отмечаемым в один и тот же день). Праздник Успение завершает Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа включительно.

Католики и православные церкви, придерживающиеся современного летоисчисления, отмечают Успение Богородицы 15 августа.

История праздника

Праздник Успение Богородицы посвящен воспоминанию об окончания земной жизни девы Марии — матери Иисуса Христа. Согласно евангельскому преданию, после окончания земной жизни Христа его мать — дева Мария — жила в Иерусалиме в доме на горе Сион. Она часто поднималась на Голгофу и молилась у Гроба Господня. Богородица прожила достаточно долго, более 70 лет. Однажды, когда Мария молилась, ей явился архангел Гавриил и предрек скорое окончание земной жизни и встречу с сыном Иисусом.

Архангел просил Марию не печалиться и не бояться физической смерти, ведь ей предстояла вечная жизнь в царствии божием. Поэтому праздник Успение преисполнен светлой грусти — когда слезы утраты мешаются с радостью, что Мария узрела царство божие и встретилась с горячо любимым сыном, с которым рассталась много лет назад.

В евангельских источниках говорится, что, чувствуя приближение конца земной жизни, Богоматерь пожелала увидеть всех апостолов, которые проповедовали Христово учение в дальних странах. Ангелы исполнили ее желание, мгновенно перенеся учеников Христа в Иерусалим к дому Богоматери.

Увидев учеников своего сына, Мария тепло с ними простилась, затем вокруг ее ложа распространилось сияние, и она мирно скончалась. Апостолы похоронили деву Марию в пещере в Гефсимании, рядом с ее родителями Иоакимом и Анной и супругом Иосифом Обручником. Затем по древней традиции апостолы завалили вход в пещеру камнем.

Согласно апокрифу, апостол Фома, который в свое время не успел на первое явление воскресшего Христа, опоздал и на похороны Богоматери. Ради Фомы остальные апостолы отвалили камень, закрывающий вход в пещеру, но, как и в случае с Христом, тела Богоматери там не оказалось. Фома был так расстроен, что не успел проститься с матерью своего учителя, что Мария в утешение бросила апостолу с неба свой пояс, который впоследствии, говорят, был найден и стал известной святыней.

Успение в народной традиции

Праздник Успение Богородицы в народе называют Первая Пречистая. Вторая Пречистая отмечается 21 сентября (Рождество Богородицы), Третья Пречистая — 4 декабря (Введение Богородицы во Храм).

Богородичные праздники знаменуют окончание осенних полевых работ и наступление зимы. На Руси говорили: «Первая Пречистая рожь засевает, Вторая — дождем поливает, Третья — снегом укрывает».

После праздника Успение женщин на селе старались освободить от тяжелой работы, поэтому бытовала поговорка: «Пришла Первая Пречистая — стала девушка речистая» (то есть появилось время на посиделки с разговорами).

После праздника Успение Богородицы на Руси традиционно начиналась пора осенних свадеб, которые в основном играли на Покров (14 октября).

Что можно делать на Успение

На Успение принято освящать в церкви колосья, либо зерно нового урожая, можно также освятить муку или свежеиспеченный хлеб. В этот день на Руси было принято подавать хлебную милостыню, щедро угощать свежим хлебом нищих и голодных.

На Успение традиционно молятся о близких, особенно угодна Богородице молитва за детей, девушек на выданье и замужних женщин. Богоматерь — постоянная заступница перед богом за всех детей и женщин, а также за слабых, сирых, немощных.

На Руси с Успения начинали активно готовиться к свадьбам, которые было принято массово играть на Покров (14 октября), когда урожай был собран, излишки проданы, и у зажиточных рачительных хозяев появлялись свободные деньги. Считалось, если родители на Успение договорились о свадьбе, которую потом сыграют на Покров, то у молодых жизнь будет долгая и счастливая, в достатке и с многочисленным потомством.

Что нельзя делать на Успение

На Руси на Успение, как на любой большой праздник, под запретом была работа, даже несмотря на осеннюю страду. Из этого запрета было одно исключение: в этот праздник разрешалось засаливать огурцы.

Считалось, что на Успение девушке нельзя стричь волосы и плести косы, иначе замуж не возьмут.

На Успение строжайше запрещено ругаться и сквернословить, иначе Богоматерь при всей своей кротости может наслать немоту.

На Успение не принято готовить пищу, особенно, если праздник приходился на постный день — понедельник, среду или пятницу, как в этом году, когда праздник приходится на среду. В этом случае действуют правила поста в праздничный день: под запретом мясное, молочное и яйца, разрешается горячая постная пища с растительным маслом, а также рыба и морепродукты. В сам праздник запрещалось что-либо варить или жарить: еду следовало приготовить накануне. Считалось, если хозяйка по нерасторопности нарушила запрет, всю ее семью ждет голод и безденежье.

Незамужней девушке, которая мечтает поскорее найти суженого, утром на Успение нельзя ни с кем разговаривать. Прежде чем сказать первое слово, будущая невеста должна умыться студеной водой, трижды приговаривая про себя: «Пресвятая Богородица, ты всех венчаешь, семьи соединяешь — и мне жениха помоги найти».

На Успение в деревнях старались не ходить босиком, поскольку по поверью в этот день босые ноги могут притянуть страшные болезни. Дело в том, что на Успение природа оплакивает смерть Богородицы, и роса — слезы матушки-земли — в этот день очень горькие.

Приметы на Успение

В народе считается, что с этого дня наступает осень.

Бытовали поговорки-приметы:

— На Успение ласточки улетают. — На Успение лягушки перестают квакать. — Гроза на Успение — осень будет ранней и дождливой, радуга на небе — осень будет теплой, но сырой. — Хорошая погода на Успение — бабье лето будет прохладным. — Туман на Успение: запасай большую корзину — грибов будет много. — Иней на Успение — будет короткая осень и долгая морозная зима. — На Успение не успела суженого присмотреть: год замуж не выйдешь.

Две недели после Успения называли бабьим летом, оно продолжалось до Ивана Постного (11 сентября).