Духовник Поклонской призвал заменить участие в митингах оппозиции походом в храм

Среднеуральск, 20 августа. Схиигумен Сергий, который считается духовным отцом депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, призвал верующих ходить в храмы вместо участия в незаконных митингах оппозиции. Видеообращение священнослужителя опубликовано на YouTube-канале «Царский крест».

Схиигумен является духовником Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов».

В своей речи духовник призвал «не слушать навальных» и приходить в церковь, так как в ней «есть и методы, и средства, все для того, чтобы улучшить нашу жизнь, изменить жизнь через покаяние».

«Не ходите на демонстрации, не слушайте навальных, — сказал Сергий. — Зачем куда-то выходить? Обратитесь к отцу небесному, идите в храм, в церкви есть все средства, чтобы улучшить нашу жизнь, изменить. Через покаяние. Церковь вас ждет и в Москве, и везде. Храмов достаточно, чтобы принять вас всех».

Сама Поклонская об акциях в столице не высказывалась. Депутат посетила монастырь 18 августа после двухлетнего перерыва с целью выразить благодарность монастырю за молитвенную поддержку и покончить с информационной шумихой вокруг перстня императора Николая II.

Из-за митингов и пикетов в столице, поводом для которых стал недопуск ряда кандидатов к выборам в Мосгордуму, Госдума РФ создала специальную комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны.

Старт незаконным акциям дали протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Выяснилось, что несостоявшиеся кандидаты в ходе подписной кампании прибегли к фальсификациям. Они привлекли к работе мастерские по рисовке подписей и не постеснялись использовать данные мертвецов, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь.

К примеру, 14,67% подписей, собранных протеже Навального Соболь, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака. Уличил детали схемы рисовки подписей за юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.