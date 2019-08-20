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Глава ЛНР сравнил Зеленского с Порошенко

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Глава ЛНР сравнил Зеленского с Порошенко
Луганск, 20 августа. Украинский президент Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко и точно так же пляшет под дудку Запада и США, считает глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам политика, Зеленский, несмотря на все свои обещания о прекращении войны в Донбассе, не стремится к диалогу с властями Луганской и Донецкой народных республик. 

«Все это говорит о том, что он мало чем отличается от предыдущего президента Порошенко, и, по большому счету, выполняет те же указания, которые выполнял Порошенко. То есть, указания прозападных политиков, указания Запада и Америки», — подчеркнул Пасечник.

Он рассказал, что жители республики, как и жители Украины, ждали, что с приходом к власти Зеленского что-то поменяется в лучшую сторону, что война на юго-востоке страны прекратится, и Киев вступит в диалог с ЛНР и ДНР

«Но, как показала практика, пока что никакого диалога нет и в ближайшей перспективе, мне так кажется, что и не будет», — добавил Пасечник.

Ранее «Лугинформ» сообщал, что глава ЛНР предлагал президенту Украины провести прямые переговоры в Луганске. При этом Пасечник пообещал, что Зеленскому будет гарантирована безопасность.

«За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам, и мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе для того, чтобы остановить это сумасшествие», — заявил Пасечник.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в стране ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. Тогда киевские власти начали проводить против Народных Республик так называемую антитеррористическую операцию. В 2018 году ее переименовали в «операцию объединенных сил», но суть осталась прежней: ВСУ продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, обстреливают жилые районы ЛНР и ДНР из запрещенных видов оружия, а также перебрасывают тяжелое вооружение к линии соприкосновения. О нарушениях со стороны украинских военных практически ежедневно сообщают военные народных республик.

7 августа Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Во время беседы российский лидер заявил, что для деэскалации конфликта нужно в первую очередь исключить дальнейшие обстрелы со стороны ВСУ населённых пунктов на юго-востоке страны, ведь это ведет к гибели мирных жителей. Позже Путин заявил, что контакты с Зеленским по вопросу ситуации в Донбассе внушают осторожный оптимизм.

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