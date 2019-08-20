Миро рассказала, почему не считает Богомолова мужчиной

Москва, 20 августа. Скандальный блогер Лена Миро заявила, что не видит причин считать мужчиной режиссера Константина Богомолова. В своем блоге она написала, что у худрука Театра на Малой Бронной нет абсолютно никаких достоинств.

В тексте Миро издевательски называет Константина Богомолова то Кириллом, то Иваном, отмечая, что никак не может запомнить его имя. Блогер напомнила о словах режиссера, который ранее рассказал о своей драке с актером Максимом Виторганом из-за телеведущей Ксении Собчак.

«Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться», — отметил Богомолов.

«То есть, что мы имеем в сухом остатке? Бездарный. Некрасивый. Бедный. И не умеет драться. Мужик! Хотя, с какого перепуга вот это вот можно считать мужчиной?» — прокомментировала слова режиссера Лена Миро.

Блогер отметила, что парни могут обладать разными хорошими качествами. Например, по словам Миро, мужчина может не уметь драться и быть непривлекательным внешне, но при этом иметь выдающийся ум. Также блогер называет достоинствами мужчин силу или красоту. Она отметила, что в противоположном поле женщин может привлекать богатство.

«Но Богомолов — под какую категорию он попадает? Нет ничего в нем», — считает Миро.

К тому же, блогер раскритиковала Ксению Собчак, которая сейчас состоит в отношениях с Богомоловым.

«Нашла чувака, у которого нет ни одного мужского достоинства, и это, конечно, полный разрыв шаблонов!» — написала Миро.

Напомним, сообщения об отношениях Собчак и Богомолова появились после драки режиссера с Виторганом, который тогда являлся супругом телеведущей. Вскоре эта информация подтвердилась, а Собчак с Виторганом развелись, передает «Утро.ру».

Ранее СМИ сообщили, что осенью Ксения Собчак и Константин Богомолов планируют сыграть свадьбу. Кроме того, подписчики Собчак недавно заподозрили, что она ждет ребенка.