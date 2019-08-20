Макрон после встречи с Путиным начал писать по-русски

Париж, 20 августа. Глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовал в социальной сети Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Парижем и Москвой.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — написал французский лидер по-русски.

По словам Макрона, Россия и Франция смогли добиться прогресса по многим политическим и экономическим аспектам.

Он заверил, что стороны приложат максимум усилий для развития франко-российских отношений. Помимо этого, глава Франции выразил уверенность, что эти шаги помогут разработать «архитектуру безопасности и доверия между ЕС и Россией».

Во вторник во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Макрона были насыщенными, их можно охарактеризовать как плодотворный и доверительный диалог. Он рассказал, что рано утром 20 августа глава российского государства вернулся в российскую столицу из Франции, где ранее состоялись его переговоры с Макроном. По его словам, беседа лидеров двух держав прошла и тет-а-тет, и с участием двух делегаций. Песков указал на то, что между руководителями МИД РФ и Франции по линии помощников по международным делам также осуществлялись контакты во время переговоров президентов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН отметил, что все государства понимают, что без России нельзя решить ни один глобальный вопрос.