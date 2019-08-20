Донцова работает над сценарием нового сериала «Союзмультфильма»

Москва, 20 августа. «Союзмультфильм» намерен использовать новые технологии для работы над анимационным сериалом «Детективные истории», сценарием которого занимается известная писательница Дарья Донцова. Об этом рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, за создание сериала взялась совершенно новая команда из мира спецэффектов кино и мультимедийных контентных проектов. Слащева указала, что для специалистов это станет первая работа в анимации. По ее мнению, «Детективные истории» могут стать настоящим «взрывом для рынка».

«Мы уговорили Дарью (Донцову. — Прим. ФАН) написать детский детектив, она написала уже десять прекрасных сценариев», — сказала она.

При этом киностудия намерена создать полнометражную версию проекта. Главными героями мультфильма станут Бельчонок и Сова. По словам Слащевой, первая его серия появится в октябре, всего выпустят минимум 26 эпизодов, пишет «Культуромания».

Отметим, что мультфильмы, созданные сотрудниками известной киностудии, пользуются успехом не только в России, но и за рубежом. Например, американским зрителям, как оказалось, больше всего нравится третий выпуск мультфильма «Ну, погоди!», в котором волк на мотоцикле пытался догнать уезжающего на велосипеде зайца.

При этом в Китае и странах Восточной Европы оценили «Возвращение в Простоквашино». Зарубежные страны заявили о готовности приобрести серии мультфильма, признавшись, что считают проект современным и интересным.

Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» предложила работу Прокопию Уляшову — автору комиксов в стиле «Игры престолов». Художник из Сыктывкара изобразил героев советских мультфильмов в виде персонажей популярной телесаги. Рисунки Уляшова пользовались огромной популярностью в соцсетях.