Валуев после преступления в Удмуртии вновь заговорил о возвращении смертной казни

56-летний мужчина, который в свое время был приговорен за тяжкие преступления к смертной казни, но позже помилован, изнасиловал в Удмуртии семилетнюю девочку. По данным следствия, он совершил преступление в городе Глазове 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев, ранее выступавший за введение в Уголовный кодекс отдельных статей, предусматривающих наказание в виде смертной казни, заявил в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей, что своей позиции в данном вопросе не изменил.

«У нас смертная казнь замещена пожизненным лишением свободы, — напомнил он. — Но у меня к насильникам такое отношение (с возможностью смертного приговора). Все эти педофилы, серийные маньяки и все остальные...»

Но в данном вопросе есть, по словам члена фракции «Единой России» и первого заместителя председателя комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды, одно немаловажное условие.

«Если это преступление — абсолютно доказанный факт, то снисхождение к таким людям маловероятно проявлять, — заявил Валуев. — Только после абсолютно четких и прочных доказательств. Потому что, сами понимаете, цена ошибки в этом случае — человеческая жизнь, и здесь ошибиться правосудию нельзя».

Житель Глазова ранее был неоднократно судим и даже приговорен к смертной казни, однако в 1998 году его помиловали, а три года назад освободили по УДО. С тех пор мужчина нигде не работал.

Смертная казнь была отменена в России с 16 апреля 1997 года, то есть с того дня данное наказание не должно было ни назначаться, ни осуществляться. 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ разъяснил вопрос о применении высшей меры наказания, приняв решение, согласно которому никакие суды в нашей стране более не могут выносить смертные приговоры.