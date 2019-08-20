Глава ЛНР поставил Киеву условия прекращения войны в Донбассе

Луганск, 20 августа. Перед руководством Луганской Народной Республики на сегодняшний день стоят две задачи — прекратить войну в Донбассе и легитимизировать республику, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с руководителями профсоюзных организаций. Он также поставил Киеву условия прекращения войны на Юго-Востоке Украины.

Пасечник отметил, что ЛНР не поменяла вектор движения — он направлен на интеграцию с Россией. По его словам, руководство республики нацелено решить две основные задачи.

«Первое — легитимизировать нашу республику, то есть, чтобы мы стали легитимными, чтобы нас признали, чтобы мы имели возможность самостоятельно принимать решения, самостоятельно развиваться; и вторая основная задача – это прекратить войну», — сказал Пасечник.

Он в то же время подчеркнул, что луганское руководство не проводит с Киевом никаких переговоров о якобы возвращении ЛНР в состав Украины.

«Я хочу сказать, что это не так, никто в Украину не просится. Мы ведем речь о том, чтобы признали нашу легитимность», — констатировал глава Луганской Народной Республики.

По его словам, для прекращения войны в Донбассе и признания ЛНР Киев должен пойти «на определенные уступки».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 году. Тогда в стране произошел государственный переворот, Луганск и Донецк отказались подчиняться новому руководству и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик военную операцию. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются.