Сирия итоги за сутки на 21 августа 06.00: армия Сирии блокировала выезды из Хан-Шейхуна, турки создают новую базу в Идлибе

Сирия, 21 августа. САА взяла в осаду наблюдательный пункт Турции в Хаме, армия Турции создаст новый опорный пункт в Идлибе, курды уводят землеройную технику от границы Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили атаки на укрепления боевиков на севере Латакии, взяли под контроль район турецкого наблюдательного пункта в Хаме.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяли на себя ответственность за убийство сотрудника разведки Сирии в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА на юге Идлиба и на севере Хамы.

Курды: уничтожили «спящую ячейку» ИГИЛ в Ракке.

Международная коалиция: поставила оружие курдам в провинции Алеппо.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия возобновила наступление на позиции террористов в районе населенного пункта Кабана в гористой местности на севере провинции Латакия. Как сообщает ливанское издание Al Masdar, ведущую роль в наступлении играют силы 42-й бригады 4-й бронетанковой дивизии САА. Горную местность в Латакии удерживают боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает, что боевая авиация — ВВС Сирии и ВКС РФ — вновь наносит удары по позициям джихадистов в районе Кабаны.

Провинция Алеппо

Вашингтон, несмотря на договоренности с Турцией о создании «зоны безопасности» на севере Сирии, продолжает поставлять оружие проамериканским курдским формированиям «Демократические силы Сирии» (SDF). Новостное агентство Step News со ссылкой на турецкие источники сообщает о появлении на территории провинции Алеппо нового конвоя с оружием для курдов, который направился в район Хараб-Ашк к югу от города Кобани (Айн аль-Араб). По данным из различных источников, конвой проследовал с территории Ирака через пограничный пропускной пункт «Замалка», после чего направился в Алеппо через провинции Хасака и Ракка.

Провинция Идлиб

Сирийская армия продолжает операцию в Идлибе. На данный момент интенсивность боестолкновений на юге провинции несколько снизилась — правительственные войска смогли достичь автотрассы М5 и готовятся к финальной фазе текущего этапа операции — уничтожению «латаминского котла», в котором вот-вот окажутся боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в городах Хан-Шейхун, Кафр-Зита, Аль-Латамина и Мурек.

Аналитический источник в Twitter (@NotWoofers) разоблачает ложь «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), которая существенно занижает потери бандформирований, приписывая уничтоженных боевиков к числу погибших мирных жителей. По мнению источника, за последние месяцы террористы «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок потеряли в боях с САА более 2000 боевиков. В ходе боев, например, численность группировки «Джейш аль-Изза» сократилась примерно вдвое, огромные потери понесли и отряды «ингимаси» — «силы специального назначения» террористов. Предположительно, «Тахрир аш-Шам» больше не в состоянии организовать контрнаступление на юге Идлиба, не снимая силы с других удароопасных направлений.

Тем временем армия Турции приступила к созданию нового наблюдательного пункта на территории Идлиба — после того как наблюдательный пункт в Муреке на севере Хамы оказался в осаде САА. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), новый наблюдательный пункт разместится прямо на трассе М5 в районе города Хиш. Предположительно, Турция хочет преградить путь сирийским войскам на север под предлогом обеспечения безопасности своих наблюдателей.

Провинция Ракка

Стали известны подробности о контртеррористической операции международной коалиции в провинции Ракка. По данным курдского источника в Twitter (@RojavaNetwork), в операции принимали участие по крайней мере 150 бойцов контртеррористических отрядов коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) и американских сил специального назначения. В городе Ат-Табка было задержано по крайней мере пять членов «спящей ячейки» террористов групировки «Исламское государство», которых обвиняют в совершении терактов на территории Ракки.

Между тем террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за покушение на предполагаемого агента сирийской разведки в пустыне в западной части провинции Ракка. Об этом сообщает аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия в ходе наступления на севере Хамы взяла под свой контроль территорию вокруг турецкого наблюдательного пункта близ города Мурек. В настоящее время, как сообщает агентство Step News, турецкие военные наблюдатели блокированы и не могут покинуть свое расположение, однако информации об открытых столкновениях с САА нет.

В свою очередь Россия официально предложила обеспечить безопасный выход турецких военных, дислоцированных в пункте наблюдения в районе Мурека в зону операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Об этом сообщает источник в Twitter (@nm79797979). Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ официально заявил, что Турция «не собирается менять расположение 9-го пункта наблюдения», сообщает агентство Anadolu, и рекомендовал Дамаску «не играть с огнем».

Провинция Хасака

Курдские вооруженные формирования в провинции Хасака уводят свою землеройную технику подальше от «зоны безопасности», которую планируют создать на севере Сирии Турция и США. Как сообщает источник в Twitter (@huseyinbozan), бойцы коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) прекратили рыть туннели в районе Рас аль-Айна и уводят землеройную технику на юг. Как сообщает агентство Al Khabour, курдские источники называет в качестве точки назначения тяжелой техники населенный пункт Джабаль Абдуль Азиз, а на данный момент техника временно собрана на перекрестке Умм аль-Дебс.

Отметим — многие вооруженные формирования в Сирии активно используют землепроходческую технику, поскольку грунты в Сирии допускают создание длинных систем туннелей. Турция и ряд европейских стран поставляли землепроходческую технику в Идлиб, где ее активно используют террористы из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1». Нельзя сказать определенно, что делала спецтехника в руках курдов у границ Турции — она могла быть использована как для создания укреплений для отражения турецких атак, так и для рытья туннелей, ведущих под границей на территорию Турции, по которым, как утверждает Анкара, получают снабжение террористы из «Рабочей партии Курдистана».

1 Организация запрещена на территории РФ.