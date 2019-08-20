«Спартак» обыграл ЦСКА, «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне

В рамках столичного дерби «Спартак» переиграл ЦСКА благодаря двум голам своего защитника, а «Ростов» неожиданно оступился в матче с «Уфой» и впервые проиграл в текущем первенстве. «Зенит» в большинстве не сумел переиграть «Ахмат» и оказался в центре судейского скандала. О главных событиях 6-го тура чемпионата России по футболу — в материале обозревателя Федерального агентства новостей.

Прорвало?

Встреча команд, замыкающих турнирную таблицу, стала первой в отчетном туре. Две последних встречи гости свели к нулевой ничьей, доведя таким образом безголевую серию до пяти матчей. Положение «Оренбурга» было одновременно и хуже, и лучше: с одной стороны, команда занимает последнее место, но с другой, забивала голы. Любопытно, что оба мяча в результате были записаны на футболистов «Сочи» — один из них, правда, в свои ворота. Впрочем, ничейный результат следует, скорее, считать удачей гостей: моменты оренбуржцы создавали чаще, да и степень их опасности была явно выше.

«Оренбург» — «Сочи» — 1:1

Голы: Калугин, 48 (1:0, автогол); Полоз, 68 (1:1, пенальти)

Соболев рвется в ЦСКА

В очередной раз самой заметной фигурой в матче с участием «Крыльев» стал именно нападающий Александр Соболев. 22-летний нападающий здорово начал сезон и уже сейчас привлек внимание всех российских топ-клубов. Наиболее предметный интерес к футболисту проявляет ЦСКА. Казалось бы, столь пристальное внимание может сбить с толку, однако, похоже, Соболева это не касается: форвард продолжает играть эффективно: на его счету гол и голевая передача в матче с «Уралом». Екатеринбуржцы, к слову, в этом сезоне однозначно становятся самой яркой командой чемпионата — в шести матчах с их участием забито 22 мяча. Однако неприятная серия из четырех встреч без побед наверняка болельщиков «Урала» настораживает.

«Урал» — «Крылья Советов» — 1:3

Голы: Гынсарь, 28 (0:1); Соболев, 79 (0:2); Радонич, 84 (0:3); Панюков, 90 (1:3)

Удаление: Емельянов, 67 («Урал»)

«Порту» пишем, «Зенит» в уме

После того, как «Краснодар» в невероятно эффектном стиле прошел в квалификации Лиги чемпионов грозный «Порту», никаких сомнений в победе над скромным дебютантом РПЛ и быть не могло. Красноречивая статистика: гости владели мячом в полтора раза чаще и в шесть раз больше били в створ ворот. «Тамбов» не показал того, на что способен — команда Александра Григоряна уже доказала, что может стать серьезной проблемой даже для гранда. Однако в конкретном матче краснодарцы не оставили сопернику шансов. После «Порту» команда сыграла на кураже и продолжила преследовать лидера.

«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2

Голы: Вандерсон, 2; Уткин, 78

Сплошной парадокс

Казалось бы, «Зенит» в домашнем матче с «Ахматом», пусть и не без труда, но должен был набирать максимум очков. Тем более, что уже к седьмой минуте гости остались в меньшинстве, что вынудило грозненцев отказаться от борьбы за инициативу и сделать ставку на контригру. Но даже в такой ситуации замысел тренерского штаба «Ахмата» сработал — связка Артема Дзюбы и Сердара Азмуна непривычно мало угрожала воротам соперника. В центре матча, к сожалению, оказался арбитр Алексей Матюнин. Помимо крайне сложного решения с удалением ему довелось отменить гол петербуржцев из-за спорного положения «вне игры». Стоит ли говорить, что у обеих команд после встречи были претензии к рефери?

«Зенит» — «Ахмат» — 0:0

Удаление: Уциев, 7 («Ахмат»)

Эффект Маркова

Встреча «Рубина» и «Арсенала» прервала сразу две двухматчевые серии: гости два предыдущих тура выигрывали, а хозяева уступали своим соперникам. Нельзя сказать, что одна из команд имела подавляющее преимущество, хотя казанцы больше владели мячом, по воротам чаще били именно туляки. Как часто бывает в таких матчах, исход встречи решился единственным мячом. Причем комбинация «Рубина» заслуживает внимания: несколько сложных передач в одно касание и аккуратный гол Евгения Маркова. К слову, мяч для арендованного у «Динамо» нападающего стал первым в сезоне. Примечательно, что последние мячи Маркова еще в составе московского клуба также были забиты именно «Арсеналу»: в последнем туре прошлого чемпионата.

«Рубин» – «Арсенал» – 1:0

Гол: Марков, 72

Случайности не случайны

Героем встречи однозначно следует признать Сильвестра Игбуна. Нигериец не просто стал автором дубля, а дважды сумел оставить не у дел игроков хорошо обученной обороны «Ростова». В первом случае форвард опередил не только защитника, но вратаря ростовчан, при этом получив болезненный удар в голову сразу после того, как отправил мяч в сетку. А во втором случае устоял на ногах в борьбе с оппонентом и аккуратным ударом отправил мяч в сетку. К слову, после этого матча в РПЛ осталась лишь однако команда, пока что не проигравшая в текущем розыгрыше — «Зенит». Болельщики получили очередное подтверждение тому, что Вадим Евсеев отнюдь не случайным образом оказался в «Уфе»: при ограниченных ресурсах ему удалось выстроить игру, которая приносит результат.

«Уфа» — «Ростов» — 2:0

Голы: Игбун, 40; 79

Тише едешь — дальше будешь

Несмотря на поражение, после этого матча наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов скорее укрепил свои позиции на, казалось бы, расшатавшемся тренерском мостике бело-голубых. С приходом новичков игра бело-голубых постепенно преображается — команда охотнее комбинирует, и у нее это все чаще получается. Что касается «Локомотива», то подопечные Юрия Семина в очередном матче сыграли на результат и уже вплотную подобрались к «Зениту». Очень похоже, что и в этом сезоне «железнодорожники» наряду с петербуржцами и «Краснодаром» будут бороться за распределение мест в первой тройке.

«Динамо» — «Локомотив» — 1:2

Голы: Филипп, 3 (1:0); Ал. Миранчук, 28 (1:1, пенальти); Ан. Миранчук, 82 (1:2)

«Привет» скептикам

Главный матч тура был вынесен на понедельник и, бесспорно, стал украшением начала рабочей недели. Обеим командам три очка были невероятно важны — уже сейчас становится понятным, что бороться за место в Лиге чемпионов будет крайне сложно. Дерби обычно славится своей бескомпромиссностью и равной борьбой. На этот раз вышло иначе: «Спартак» заметно превосходил «армейцев» — лучше распоряжался мячом, чаще бил по воротам и закономерно добился победы. Забавно, что при таком количестве новичков в атакующую группу результат сделал Самуэль Жиго, центральный защитник. Француз отличился дважды и сорвал заслуженные аплодисменты партнеров в раздевалке после финального свистка. Это третий мяч Жиго в сезоне – он уже в списке лучших бомбардиров РПЛ.

«Спартак» — ЦСКА — 2:1

Голы: Жиго, 59 (1:0); Фернандес, 68 (1:1); Жиго, 79 (2:1)