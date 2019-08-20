ЦБ РФ объяснил неэффективность блокировки карт при подозрительных операциях

Москва, 20 августа. Предложение о блокировке банковских карт на срок до 30 дней при подозрительных операциях может быть неэффективным, поскольку мошенники, как правило, успевают вывести средства в первые часы, заявили в Банке России.

В Центробанке напомнили, что получение талона из книги учета сообщений о происшествиях (КУСП) может затянуться дольше, чем на несколько часов. За этот период мошенники могут успеть снять незаконно полученные средства, отметил регулятор.

При этом в Банке России подчеркнули, что любые изменения в законодательстве возможны при условии оценки эффективности предлагаемых мер. Но никаких данных и расчетов на этот счет не прозвучало.

«Эффективность предлагаемых мер может быть подтверждена пересчетом соответствующей статистики на основании данных, которые на сегодняшний день есть только в кредитных организациях», — добавили в пресс-службе регулятора.

Ассоциация банков России (АБР) выступила с предложением блокировать карту клиента на 30 дней, если возник риск подозрительных операций, напомнил РИАМО. При этом владелец карты не будет предупрежден об этом, отметил Infox.ru.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Федеральным агентством новостей заявил о необходимости осторожно относиться к подобным идеям. Он напомнил, что у банков есть право не проводить операцию, если есть сомнения в их достоверности.