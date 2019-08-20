Немцы больше доверяют Путину, чем Трампу

Берлин, 20 августа. Граждане Германии больше доверяют президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чем главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками института YouGov по заказу информационного агентства DPA.

Как отмечает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, тех немцев, которые больше доверяет американскому лидеру, чем Путину, всего 6%. Главе российского государства доверяют 27% немецких респондентов. Отмечается, что 37% одинаково доверяют обоим, пишет «Утро.ру».

В последнее время отношения Соединенных Штатов и Германии осложняют разногласия по некоторым политическим и экономическим вопросам. В частности, хозяин Белого дома неоднократно отмечал недостаточный вклад немецких властей в оборонные расходы — на сегодняшний день они составляют лишь 1% от ВВП, тогда как, уверен Трамп, Берлин должен платить намного больше.

В 2014 году страны Североатлантического альянса обязались повысить траты на оборону до 2% от ВВП. Большую долю бюджета военного блока составляют расходы США, поэтому Трамп систематически критикует за это союзников. Берлин собирается повышать расходы на оборону пошагово в течение десяти лет.

Кроме того, Вашингтон не устраивает позиция Берлина по проекту «Северный поток — 2». Американские власти выступают категорически против строительства трубопровода, поскольку хотят завладеть европейским рынком для сбыта своего дорогого сжиженного газа. Немецкая сторона неоднократно заявляла, что проект «СП — 2» носит сугубо экономический характер.