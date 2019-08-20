«Антипохмельную» кошку продает житель Ростова-на-Дону за 15 млн рублей

Ростов-на-Дону, 20 августа. Житель Кировского района Ростова-на-Дону Михаил Шипунов продает кошку, которая, по его убеждению, может вылечить от похмелья.

Сообщение о продаже «британки мистической» мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений, пишет газета «Взгляд». Ростовчанин описал кошку как любительницу сладкого, а также указал, что животное «отгоняет соседок от мужа» и «лечит от похмелья».

«Британка 2,5 года дружит с домовым оберегает дом защищает от сглаза и бед отгоняет соседок от мужа лечит от похмелья и в не погоду любит сладкое и паронормальный вискас с мистическим влажным кормом ! Активная весёлая кошечка что можно желать лучше а ее большие глаза завораживают!», — пишет в объявлении хозяин животного.

Михаил объяснил, что в его доме в настоящее время живут двое котов, которые не могут существовать вместе, поэтому от одного из животных приходится отказываться.

Мужчина рассказал о том, что «британка мистическая» — это кошка жены и женщина не готова с ней расставаться. Отказаться от кошки женщина согласна только за хорошую денежную компенсацию.

По словам Михаила, она надеется, что покупатели не найдутся, именно поэтому цену «необыкновенному» животному хозяйка определила в 15 млн рублей.

Мужчина добавил, что по объявлению уже звонили несколько человек, но сделка не состоялась из-за высокой стоимости питомца.