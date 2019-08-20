РФ и Сирия продолжат направлять на совместный отдых детей погибших военнослужащих

Дамаск, 20 августа. Россия и Сирия продолжат направлять на совместный отдых детей погибших военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации ветеранов «Боевое братство» по итогам встречи ее первого зампредседателя Дмитрия Саблина с президентом Сирии Башаром Асадом.

В пресс-службе напомнили, что в мае текущего года дети сирийских и российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в САР, по приглашению «Боевого братства» посетили международный детский центр «Артек».

«Асад сказал, что очень важно, чтобы общались дети, и поблагодарил за эту работу. Также была достигнута договоренность эту работу продолжать», — рассказали в общественной организации.

По словам Саблина, во время отдыха дети получили массу впечатлений от визита на крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что это уже третья поездка сирийских детей, которая была организована «Боевым братством».

Ранее по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на отдых в центры «Артек» и «Орленок» приезжали сирийские школьники и дети военных, погибших в ходе боев с террористами в Сирии. Для представителей юного поколения провели экскурсии по Крыму и Краснодарскому краю. Также дети приняли участие в спортивных соревнованиях.