В Киеве ответили Жириновскому, призвавшему перекрыть Днепр

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал перекрыть Днепр, если Киев в течение двух суток не начнет поставлять воду в Крым.

«Я бы дал Киеву 48 часов, или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину», — написал депутат Государственной думы в своем Telegram-канале.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление российского парламентария. По мнению украинского эксперта, данные слова — не более чем попытка погромче заявить о себе.

«Действительно, Днепр начинается в районе России. Но в основном Днепр — это Беларусь. С формальной точки зрения Украина может пострадать, но на практике — это не более чем пиар. Хотя пиар красивый», — рассуждает экономист.

Он отметил, что Днепр протекает по территории соседних государств, где и берет истоки.

«Устье Днепра — это Беларусь и Украина, причем больше Украина. Да, через Смоленск он протекает, но это начало, и играет второстепенную роль», — подытожил Александр Охрименко.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в свою очередь высказался более категорично. Он напомнил о той экологической катастрофе, которую устроили киевские власти в Херсонской области.

«Последствия перекрытия Северо-Крымского канала в Херсонской области видны уже сегодня. Украина сама себе назло отморозила уши, и страдает от этого в первую очередь Херсонская область, украинцы, обычные люди. Я бы не хотел, чтобы Россия повторила ошибку Украины. Последствия тех действий, когда человек вмешивается в природу, могут быть катастрофическими. Время проходит, и человек как-то забывает, что с момента Великой Отечественной войны прошло 75 лет, и те события, которые имели место. Если на Украине большая часть забыла своих предков, ветеранов ВОВ, то природа за сто лет не восстановится», — сказал бывший парламентарий.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. После этого Киев ввел в отношении полуострова ряд ограничительных мер. В апреле 2014 года по решению украинских властей были прекращены поставки воды по Северо-Крымскому каналу. Впрочем, Крым смог нарастить объемы добычи воды и переориентировал сельское хозяйство.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в интервью ФАН отмечал, что Украина своими действиями причинила вред самой себе.