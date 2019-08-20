В ЛНР назвали «плевком в душу» спонсируемую Мариной Порошенко комедию про Донбасс

Луганск, 20 августа. Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал «плевком в душу» съемки комедии о войне в Донбассе, которые финансирует фонд жены бывшего президента Украины Марину Порошенко.

«Идея посмеяться над трагическими событиями в Донбассе могла прийти в голову только человеку, лишенному элементарных чувств нравственности и полностью потерявшему связь с реальностью. Это плевок в душу не только жителям Донбасса, но и украинцам», — отметил он в Telegram.

Марочко тоже предположил, что вся история с фильмом была затеяна только для того, чтобы отмыть деньги. Он предложил Марине Порошенко объяснить матерям погибших украинских солдат, почему фонд тратит деньги на съемки комедий вместо того, чтобы помочь семьям, потерявшим кормильцев.

Ранее сообщалось, что возглавляемый супругой экс-президента Украинский культурный фонд потратил 8,9 млн гривен (351, 5 тыс. долларов) на комедию про войну в Донбассе. Режиссером ленты стал Владимир Тихий, который ранее снял документальные фильмы про Евромайдан и Надежду Савченко.

Фильм также профинансировало Госкино Украины, которое выделило дополнительно 7,4 млн гривен (292,2 тыс. долларов). Таким образом, комедия про войну в Донбассе получит суммарно свыше 16 млн гривен (643,7 тыс. долларов).

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.