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На жителя Саранска, пытавшегося выбросить грудную дочь из окна, завели дело

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Уголовное дело в Саранске возбудили против отца, который пытался выбросить из окна грудного ребенкаСаранск, 20 августа. В Саранске в отношении  37-летнего мужчины, который угрожал выбросить свою грудную дочь с балкона, возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя республики, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Мордовия. 

Опасный инцидент произошел днем ранее, 19 августа. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина вывесил за ноги свою пятимесячную дочь с балкона квартиры на третьем этаже. Спасти ребенка удалось прибывшим на место полицейским. Жизни и здоровью девочки в настоящее время ничего не угрожает.

Следственные органы проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняются различные причины и мотивы случившегося, в том числе ссора подозреваемого с сожительницей-матерью малолетней.

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Источник: СУ СК РФ по Республике Мордовия
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