На жителя Саранска, пытавшегося выбросить грудную дочь из окна, завели дело

Саранск, 20 августа. В Саранске в отношении 37-летнего мужчины, который угрожал выбросить свою грудную дочь с балкона, возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя республики, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Опасный инцидент произошел днем ранее, 19 августа. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина вывесил за ноги свою пятимесячную дочь с балкона квартиры на третьем этаже. Спасти ребенка удалось прибывшим на место полицейским. Жизни и здоровью девочки в настоящее время ничего не угрожает.

Следственные органы проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняются различные причины и мотивы случившегося, в том числе ссора подозреваемого с сожительницей-матерью малолетней.