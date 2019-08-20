Москва, 20 августа. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин, находящийся с визитом в Сирии, передал президенту Сирии Башару Асаду подарок от Черноморского флота России. Об этом рассказала пресс-служба Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».

Отмечается, что депутат Госдумы подарил Асаду корабельный колокол от Черноморского флота. Как уточнили в пресс-службе, российская делегация пожелала, чтобы этот «колокол смог в ближайшее время отбить час победы над терроризмом».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью кувейтскому информационному агентству KUNA заявил, что благодаря вмешательству России в 2015 году ситуация на территории Сирии значительно стабилизировалась, однако говорить о «полной победе над терроризмом» в Сирии на данный момент рано.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно успел объявить о «полном разгроме «Исламского государства»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. Так, Трамп объявлял о том, что «США установили контроль над 100% территории, которую ранее контролировало ИГ»1 — что неверно, поскольку большую часть захваченной исламистами территории Сирии освободила все же Сирийская арабская армия и ее союзники при поддержке ВКС РФ. Еще в декабре 2018 года, задолго до того как американские силы вместе с курдскими союзниками зажали остатки исламистов в поселке Багуз, Трамп объявил о победе над ИГ и пообещал вывести войска.

Разумеется, как заявления о «победе над ИГ», так и заявления о скором выводе войск были ложными — или, в терминах Трампа, фейками по политическим мотивам.

Ранее Ларов уточнил, что Россия убеждена в том, что борьбу с терроризмом в Сирии необходимо довести до конца, в особенности в идлибской зоне деэскалации.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба, где до сих пор действуют боевики незаконных бандформирований. Зону решили провести вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками.

1 Организация запрещена на территории РФ.