Гаспарян заявил, что «ферма ботов» скандалиста Навального превратила Сеть в компост

Москва, 20 августа. «Фабрика троллей» скандально известного блогера Алексея Навального, используемая для публикации заказных комментариев его сторонников, была обнаружена в Москве правоохранительными органами. Жертвой ботов, которые призывали людей выходить на улицы и устраивать беспорядки, стал политолог и публицист Армен Гаспарян.

О «ферме троллей» и ее обнаружении сообщил Telegram-канал «Шавки Красовского» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Она была расположена в обыкновенной московской квартире в районе Марьино. Сотрудники полиции застали в помещении несколько девушек и провели их в полицейский автобус.

По данным Telegram-канала, сотрудники Навального писали в этой квартире провокационные комментарии, чтобы убедить молодежь принимать участие в незаконных уличных акциях и беспорядках.

От действий ботов-навальнистов, как пишет Nation News, пострадал известный российский политолог Гаспарян. По его словам, в течение часа под его постом о «голодовке» протеже Навального Любови Соболь, не допущенной до выборов из-за фальсификаций, набрались сотни оскорбительных комментариев от новых аккаунтов с отсутствием читателей и картинок.

«Они писали абсолютно запрограммированный текст. Они самостоятельно работали? Конечно же нет, это был заказ», — убежден Гаспарян.

Действия «фабрики троллей» Навального заметили и на страницах известных журналистов Дмитрия Стешина и Владимира Соловьева в микроблоге Twitter.

Гаспарян уверен, что сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Навального и его ближайшие сторонники основали некую «артель», цель которой — оперативно реагировать на щекотливые для скандального блогера темы. По его словам, всего за считанные минуты после упоминания в Сети больного для Навального вопроса, появляется гора комментариев, которые бесполезно блокировать.

«Когда Facebook начнет их банить? Потому что это была хорошая площадка, а сейчас это компост абсолютный, благодаря таким, как Навальный», — задался вопросом публицист.

О использовании Навальным ботов ранее писал политтехнолог Станислав Белковский. По его словам, которые передавало издание «Вести Подмосковья», основатель ФБК прибегает к помощи «фабрики троллей», когда у него заканчиваются аргументы в споре. Доказательства этого появились в начале августа этого года, когда на сервисе по накрутке лайков и подписчиков Bosslike был обнаружен набор ботов для поддержки ресурсов Навального.

Так называемая «оппозиция» использовала «ферму ботов» для размножения провокационных комментариев в популярных интернет-сообществах. Отличительной чертой авторов подобных сообщений было отсутствие настоящей фотографии или подлинных данных о возрасте.

Известно, что каждая публикация приносила ботам либо десять рублей, либо столько же баллов. Последние можно было тратить на раскрутку собственного аккаунта в социальных сетях. Как правило, на подобную работу соглашались студенты или школьники, для которых вознаграждение в несколько сотен рублей — хорошие деньги.

Напомним, протеже Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые» выдвиженцы, которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями, запустили череду акций и митингов в столице. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Незаконными акциями и митингами в столице несостоявшиеся кандидаты пытаются оказать давление на избирательные комиссии, несмотря на большое количество нарушений, допущенных ими же в ходе подписной кампании. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».