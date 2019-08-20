Малькевич попросил МИД РФ подумать о лишении аккредитации авторов фейка о русских в ЦАР

Москва, 20 августа. Глава российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился с письмами к президенту ЦАР Фостену Арканжу Туадере и главе МИД РФ Сергею Лаврову после публикации фейкового расследования CNN о русских в Центральноафриканской Республике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Ранее американский телеканал CNN разместил в открытом доступе свой фильм, позиционируемый как «расследование», основанный на сфальсифицированных доказательствах. Создатели фильма обвинили Россию во «вмешательстве» во внутренние дела ЦАР. Как отметили в ФЗНЦ, журналисты американского телеканала нарушили не только нормы поведения сотрудников СМИ, но и преступили нормы законодательства. Кроме того, организованные журналистами съемки военных объектов могут содержать в себе признаки шпионажа.

«В связи с этим президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился с письмами к президенту Центральноафриканской Республики Фостену Арканжу Туадере и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову», — говорится в сообщении ФЗНЦ.

Отмечается, что в своих обращениях Малькевич отметил неоднократные нарушения местного законодательства со стороны создателей фильма, а также подчеркнул пропагандистский характер их «расследования». Глава Фонда защиты национальных ценностей выразил надежду на сохранение дружеских отношений России и ЦАР, несмотря на провокации западных СМИ.

Кроме того, Александр Малькевич обратился министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой дать оценку выпущенному CNN фильму и рассмотреть вопрос о возможном лишении аккредитации его авторов в России.

Напомним, на телеканале CNN были опубликованы материалы, в которых Россию и ее граждан обвиняли в эксплуатации природных ресурсов и местных граждан. Журналистка телеканала, Кларисса Уорд (Clarissa Ward), обнародовала материал из деревни Ява, где утверждала, что местные жители добывают золото и якобы отдают его неким «русским военным». Позже герои ее расследования рассказали, что американская журналистка заплатила им по 100 долларов за то, чтобы они под видеозапись проговорили необходимый ей комментарий. Они признались, что оболгали российских инструкторов и геологов.

Напомним, в августе 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в ЦАР работают 175 российских инструкторов. Они были направлены в Центральноафриканскую Республику в период наиболее острой фазы кризиса для помощи в реформировании сил безопасности и повышения боеспособности местной армии. Мария Захарова подчеркивала, что российские военные специалисты не участвуют в боевых действиях на территории ЦАР. При этом она отмечала, что информация об их деятельности грубо извращается.