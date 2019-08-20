Политолог увидел в результатах немецкого опроса по санкциям улучшения в пользу России

Социологический институт YouGov недавно провел опрос среди населения Германии по заказу DPA, показавший, что более половины немцев выступают за отмену санкций ЕС против России. По результатам исследования, только 23 % немцев хотят сохранения санкций против России в полном объеме. Из них 21 % выступает за незамедлительную отмену штрафных мер, а 32 % — за поэтапную.

Результаты опроса комментирует эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. По его словам, эти цифры в течение последних пяти лет улучшились в пользу России, но не сильно. Так, более пяти лет назад половина немцев также выступала против санкций.

Опрос также показал, что только 40 % немцев ощущают угрозу со стороны России, несмотря на резкое ухудшение отношений между НАТО и Москвой. Половина опрошенных сообщили, что они не ощущают никакой угрозы со стороны РФ.

Владимир Брутер полагает, что сейчас цифры стали лучше, но эти тенденции находятся в пределах естественной динамики. Вопрос только в том, что эти цифры, которые отражают мнение избирателей в Западной Европе, «не передаются в цифры по элите».

«Если мы возьмем только политиков, то только левые и «Альтернатива для Германии» полностью выступают за отмену санкций, и то там бывают какие-то нарративы... Все остальные партии не выступают за отмену санкций. При том, что некоторые представители правящих партий, а именно премьер-министр Саксонии или премьер-министр Баден-Вюртенберга выступают за отмену санкций. Это происходит в связи с тем, что западное общество достаточно специфически организовано, и элита с избирателями не обязательно имеют одинаковое мнение по ключевым вопросам. Вопрос в том, может ли элита проруководить избирателями в нужном им направлении. В данном случае она может это сделать, хотя бы отчасти. Поэтому очень часто представляет Россию в образе врага», — заявил Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей.

Поэтому говорить об изменении позиции власти в связи с результатами данного опроса неправильно. Скорее всего, нынешние рейтинги говорят о следующей коалиции с участием партии «Зеленых», отмечает политолог.

«В таком случае месседж в отношении России стане жестче. Но это только вариант, и он может не реализоваться. Вполне возможно, что следующим канцлером будет не представитель правых. Поэтому здесь возможны варианты, и они не всегда совпадают с настроениями общественности», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее российский политолог Сергей Марков рассказал, почему в Германии призывают США отменить санкции против России. По его мнению, это происходит из-за того, что немецкая экономика нуждается в дешевом российском газе.

До этого премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер заявил, что США используют санкции против РФ «в своих целях».