В Национальном центре помощи рассказали, как идут поиски пропавшей в Нижегородской области девочки

В комментарии Федеральному агентству новостей руководители Национального центра помощи выразили надежду, что пропавшая 18 августа в Нижегородской области пятилетняя Зарина Авгонова все еще жива.

В поисковой операции участвуют отряды, входящие в состав центра, в том числе: «Надежда» (Московская область), «Сокол» (Екатеринбург), ПСО «Мещера» (Рязань), ЛООО «Поиск пропавших детей» (Липецк), а также его Краснодарское отделение. Волонтерами был разбит оперативный штаб на месте проведения поисково-спасательной операции.

Кроме того, в подкрепление прибыла большая группа волонтеров из Липецкой области и с Урала. Ребенка искали всю ночь. К сожалению, ночные поиски не принесли результата.

Сейчас сотрудники Росгвардии прочесывают местность. К осмотру территории привлечена воздушная техника. Водолазы осматривают еще один водоем.

«В настоящий момент никаких существенных изменений не произошло. Ребенок не найден. В районе работает большое количество отрядов волонтеров. Росгвардия, полиция, Следственный комитет. Ситуацию отрабатывает порядка 600 человек. Но официальных версий со стороны правоохранительных версий не озвучено. Среди участников центра здесь огромное количество профессионалов, которые практически круглосуточно осуществляют поисковую деятельность. Пока, к сожалению, ситуация складывается подобным образом», — рассказал Владимир Кошкарев, руководитель подмосковного ПСО «Надежда» Национального центра.

По его словам, пропажа девочки вызвала огромный резонанс. Он выразил надежду, что девочка будет найдена живой. «Ради этого мы здесь и находимся», — добавил Кошкарев.

«Поиски длятся уже двое суток. За это время было сделано очень многое, пройдено практически все вокруг. Отрядом Национального центра помощи было найдено свидетельство: детские следы, фантики от конфет. Нас около 60 человек, сейчас эти свидетельства мы передали сотрудникам правоохранительных органов. Группы МВД сейчас прочесывают местность, где были найдены следы. Судя по всем признакам, девочка, скорее всего, еще жива. Она передвигается. Надеемся, что найдем ее», — сообщил Алексей Шуйчиков, руководитель рязанского отряда Национального центра «Мещера».

Зарина Авгонова приехала с бабушкой и дедушкой к родственникам в деревню 17 августа, на следующий день ходила с взрослыми за грибами. Но после обеда осталась дома с одним из родственников, и пока 65-летний мужчина отлучился во двор, девочка ушла с территории участка в неизвестном направлении.

К вечеру 18 августа в поселок из ближайших районов прибыли сотрудники полиции, Центра кинологической службы и управления уголовного розыска областного ГУ МВД, МЧС, областного СУ СКР, военнослужащие Росгвардии.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о возможном местонахождении девочки по телефону 88007005676 или в полицию по номеру 102.