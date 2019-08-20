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Похищенных пиратами российских моряков могли отправить в Нигерию

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Похищенных пиратами российских моряков могли отправить в Нигерию

Москва, 20 августа. Похищенные пиратами у берегов Камеруна российские моряки, вероятнее всего, находятся в данный момент в Нигерии. Об этом во вторник сообщил источник в немецкой компании MarConsult Schiffahrt, которая зафрахтовала захваченное судно «Мармалайта».

«Нигерия — их туда сразу отвезли, как выяснилось», — пояснил он агентству РИА Новости.

По его словам, заложники находятся в относительно нормальных условиях. Ранее сообщалось, что похитившие моряков пираты вышли на связь.

15 августа пираты захватили стоявшее на рейде камерунского портал судно «Мармалайта», которое шло под флагом Антигуа и Барбуды. В плену бандитов оказались восемь моряков, включая троих россиян и украинца.

Российские дипломаты находятся на связи с ВМФ Камеруна, судовладельческой компанией и Координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе. Камерунские власти пытаются установить местонахождение похищенных моряков, однако пока им не удалось этого сделать.

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Источник: РИА Новости
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