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В Госдуме рассказали о возможном снижении НДС на 3–4%

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В Госдуме рассказали о возможном снижении НДС на 3—4%

Профицит российского бюджета позволяет рассматривать в ближайшей перспективе меры по налоговому стимулированию бизнеса. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

«Можно использовать различные протекционистские меры: от субсидий экспортерам, компенсации части затрат на техническое перевооружение, компенсации части логистических затрат при экспорте продукции — до таких мер стимулирования, как снижение банковской учетной ставки, субсидирование институтов развития: ВЭБ, ДОМ.РФ, Российский экспортный центр — или снижения тех или иных налогов, в том числе НДС», — заявил Гутенев.

НДС — это наиболее универсальный механизм, налог, равномерно распределяющийся на все социальные группы населения и на все отрасли, отметил первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Поэтому, я не исключаю, что правительство, видя профицит бюджета и готовность страны к быстрому экономическому росту, могло бы рассмотреть снижение НДС. Причем может быть даже не на 2%, а в перспективе и на 3—4%», — добавил депутат.

Парламентарий уточнил, что речь могла бы идти «о поэтапном мягком снижении» или о снижении налога для различных отраслей. 

«Я считаю, что с учетом тех установок, которые дал президент, в том числе и на цифровизацию общества, на возрождение и развитие высокотехнологичной промышленности, можно было бы пониженный НДС делать именно в тех отраслях, где для нас желателен более быстрый рост», — пояснил депутат.

В Госдуме рассказали о возможном снижении НДС на 3—4%

На данный момент на рассмотрении нижней палаты российского парламента находится законопроект, в соответствии с которым отечественные авиастроители не будут уплачивать НДС, напомнил Гутенев.

«Это очень правильно, но в ряде случаев можно было бы не просто обнулять НДС, а делать его, допустим, 10% или 15%. Это могло бы коснуться, в том числе, тех отраслей, которые занимаются цифровизацией, возрождением электронно-компонентной базы», — рассказал член фракции «Единая Россия».

Для отраслей, которые обеспечивают и экономический рост, и национальную безопасность, преференции были бы очень важным инструментом, указал председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.

«Что касается конкретных сроков — темпы возможного снижения налогов напрямую будут зависеть от экономических результатов и, в свою очередь, формировать более высокий экономический результат», — подытожил Гутенев. 

Напомним, основная ставка НДС в России была повышена с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

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