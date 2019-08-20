Минобороны РФ показало на видео первый полет новейшего беспилотника «Альтиус-У»

Москва, 20 августа. Министерство обороны РФ опубликовало видео, на кадрах которого запечатлен первый полет новейшего шеститонного беспилотника «Альтиус-У», способного находиться в воздухе более суток. Ролик появился на канале ведомства на YouTube.

Полет проходил на протяжении 32 минут на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Как отметили в Минобороны, все системы комплекса отработали в штатном режиме.

Отметим, что «Альтиус-У» является окончательным обликом беспилотного летательного аппарата. Он способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением радиолокационных, оптических и радиотехнических средств.

Особенность комплекса заключается в возможности управления им через спутниковый канал, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Впервые «Альтиус» показали в качестве экспериментальной модели на форуме «Армия-2015».

Ранее военные эксперты из разных стран высоко оценили новейший российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник», который в начале августа совершил первый полет. Как пишут китайские журналисты, появление новейшего БПЛА продемонстрировало, что Россия по-прежнему входит в число государств с сильнейшей военной промышленностью.

Расширенная версия видео испытаний новейшего российского беспилотника «Охотник» на днях появилась в Сети. Ролик опубликовало Минобороны РФ. Во время полета аппарат сопровождал истребитель Су-30.