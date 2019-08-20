В России оценили перспективы ареста Порошенко на Украине

Арест бывшего президента Украины Петра Порошенко вполне реален: слишком много врагов в украинском политикуме он себе нажил. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Порошенко могут посадить

У возбужденных против Порошенко дел есть судебная перспектива — его могут посадить в тюрьму, в лучшем случае — он может попросить политическое убежище. Такое заявление сделал глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Ранее на Петра Порошенко были заведены несколько дел по заявлению бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

«Единственное, что его (Портнова. — Прим. ФАН) может остановить — это если вдруг новая власть войдет в какие-то договоренности по сохранению какого-то там иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его «перекусит», найдет, достанет. И Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить, где-то за имущество свое всю жизнь бороться. Ну, а в худшем варианте, «закроет его», — сказал Вовк.

На вопрос, допускает ли он, что Петр Порошенко может сесть в тюрьму, Вовк ответил «безусловно». «Никакой иммунитет его не спасет от этого. Смотрите, если Портнов этим занимается, Петру Алексеевичу надо переживать», — заключил Вовк.

Борьба внутри кланов

Политолог Максим Жаров отметил, что судебные войны в киевских судах против Порошенко начались еще в ходе президентской кампании. По сути, эти войны — борьба админресурсов разных политиков и олигархических кланов, к борьбе с коррупцией они имеют лишь косвенное отношение, поскольку основная цель таких исков — вынудить противника «договориться» со своим обидчиком.

«Большое количество судебных дел против Порошенко представляло бы для него реальную угрозу, если бы Украина была действительно независимым государством и не находилась под жестким внешним управлением. Скандал с Мари Йованович и ее «списком неприкасаемых» украинских коррупционеров, инициированный генпрокурором Виктором Луценко, лучше всего говорит о том, насколько сильно борьба с коррупцией на Украине управляется и координируется извне. Поэтому пока Порошенко будет нужен американцам, ему ничего в связи с этими судебными делами не угрожает», — пояснил Максим Жаров.

Владимир Соловейчик считает, что перспектива посадки Порошенко вполне реальна. Уже идут разговоры, что победившая на выборах в Верховную раду партия нового украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» готовится отменить неприкосновенность для депутатов. В первую очередь эта мера ударит по Петру Порошенко.

«К тому же, надо полагать, что за Порошенко тянется богатый шлейф коррупционных скандалов — еще с бытности его министром экономики Украины при президенте Януковиче. Надо полагать, что за пять лет президентства Порошенко этот шлейф лишь существенно увеличился в размерах. Личных врагов у Порошенко в украинском обществе и власти всегда хватало. Сейчас, после потери должности президента, их меньше не стало. Скорее, наоборот. Понятное дело, эти лица будут рады увидеть его на скамье подсудимых», — добавил Владимир Соловейчик.

Как отметил эксперт, заявления о возможной посадке Порошенко создают в украинском обществе соответствующий психологический и информационный фон. Он вне зависимости от хода расследования существенно затрудняет для бывшего руководителя Украины текущую политическую деятельность как в стенах парламента, так и вне, делая невозможным его будущее возвращение на президентский пост.