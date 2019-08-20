Гаспарян заявил, что западные дипломаты пришли в суд поддержать клоунов-оппозиционеров

Известный писатель и радиоведущий Армен Гаспарян заявил, что сотрудники иностранных посольств грубо вмешиваются во внутренние дела РФ.

Ранее стало известно, что на заседании Московского городского суда, рассматривающего жалобы на арест двух фигурантов событий 27 июля Сергея Фомина и Даниила Беглеца, присутствовало нескольких представителей западных дипломатических ведомств.

Среди посетивших заседание дипломатов был первый секретарь посольства ФРГ Матиас Рот и его норвежский коллега. Кроме того, возле здания суда находился советник-посланник литовского посольства Гедрюс Галкаускас, однако он на само заседание так и не попал. Примечательно, что все перечисленные выше дипломаты от комментариев отказались и поспешили скрыться от журналистов в своих автомобилях.

Комментируя ситуацию, известный российский радиоведущий, блогер, писатель, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян заявил, что посещение сотрудниками иностранных диппредставительств заседания Мосгорсуда — не что иное, как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации.

«Они (дипломаты — Прим. ФАН) пришли туда не для того, чтобы предлагать увлекательные туристические маршруты. У них была строго определенная цель — во-первых, оказывать психологическое воздействие на суд; во-вторых, необходимо таким образом показывать клоунам-оппозиционерам, которые «мы здесь власть», что они не одни, что о них помнят. Ну и, в-третьих, тем самым демонстрируется презрение к русской государственности», — пояснил эксперт.

Гаспарян добавил, что если бы кто-то из российских журналистов или дипломатов посетил заседание суда над участниками протестов во Франции — «желтыми жилетами», то западные лидеры сразу же завопили бы о грубом и подлом вмешательстве России, а также созвали бы после этого Совбез ООН для противодействия «российской угрозе».

«А здесь это делается просто в открытую, внаглую. Причем понятное дело, что они будут избегать общения с журналистами, ну вот что они им скажут? Что они пришли поддержать людей, которые устроили массовые беспорядки в центре столицы? Ну, тогда следующий шаг какой? Их вызывают в МИД и дают 48 часов на сборы. Все, это общеизвестная практика, дипломат становится персоной нон-грата и пошел вон из страны. Больше того, их бы потом само государство прессануло за такие действия, потому что это недопустимо. Поэтому иностранцы и исполняют роль вечно немых», — заключил собеседник ФАН.

К слову, каждое появляющееся в российских СМИ сообщение о попытках вмешательства других стран во внутренние дела России, представителями так называемой оппозиции воспринимается как нечто забавное и не заслуживающее внимание. Сегодня редакции ФАН было бы интересно послушать, как «мамкины революционеры» на этот раз будут «обелять» иностранных дипломатов.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции, так называемой оппозиции, представителей которой избирательные комиссии на законных основаниях отказались регистрировать в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Несостоявшиеся кандидаты предоставили в Мосгоризбирком поддельные подписи. Особенно в фальсификации отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались липовыми. Такой исход был довольно предсказуем, поскольку ее неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Чуть позже, 10 августа один из задержанных на рэп-митинге опубликовал фотографии и видео из автозака с гражданкой США Татьяной Бренник, которая консультировала радикальных активистов, объясняла всем попавшим в автозак, как вести себя с полицией и как «правильно составлять протокол». Тогда член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что появление американки на проспекте Сахарова — это «прямое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что Госдума РФ создаст межфракционную комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России. В нее войдут 12 депутатов. Члены комиссии получит право приглашать и заслушивать журналистов и дипломатов, которых РФ вправе обвинять во вмешательстве в свою внутреннюю политику.