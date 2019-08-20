Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе

Москва, 20 августа. Россия внимательно следит за ситуацией в сирийском Идлибе, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать обстрел турецкого конвоя в этом регионе.

Лавров добавил, что российские военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации, которая была создана после подписания в сентябре прошлого года президентами России и Турции документа.

«Наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации, <…> которая предполагает обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, и террористическими группировками», — добавил российский министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что российские и турецкие военные находятся в повседневном контакте по Идлибу, где произошло обострение ситуации из-за вылазок террористов.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В данный момент Идлиб остается последним крупным анклавом боевиков оппозиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.