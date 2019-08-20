Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ в четыре раза дешевле американской

Москва, 20 августа. Российская сверхтяжелая ракета «Енисей», предназначенная для полетов к Луне, будет примерно в четыре раза дешевле американского аналога. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на образовательном молодежном форуме «Машук-2019».

Он отметил, что у американцев идет разработка подобной ракеты. По словам главы Роскосмоса, РФ не хочет ограничиться одним полетом, и здесь важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем США, эксплуатировать дальний космос.

«Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета примерно в четыре раза будет дешевле», — пообещал Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По данным издания, проект «Енисей» пока существует только на бумаге. Эту ракету планируют создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством.

Данная программа предусматривает создание пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса. До этого Дмитрий Рогозин отмечал, что создание сверхтяжелой ракеты может затребовать около 700–750 миллиардов рублей.