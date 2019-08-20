СБУ возбудила дело против телеканала «112 Украина»

Киев, 20 августа. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) возбудили уголовное дело против телеканала «112 Украина». Об этом сообщил портал «theБабель» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«В будущем имущество канала могут арестовать и передать новым владельцам», — сообщает ресурс.

Ранее на украинском телеканале заявили, что штаб шестого президента Украины Владимира Зеленского оказывает прямое давление на суд, что может привести к прекращению сначала цифрового, а потом и спутникового вещания с последующим исчезновением из кабельных сетей.

Отмечалось, что процесс об отзыве лицензии на вещание был запущен еще пятым главой страны Петром Порошенко. Согласно информации источников «theБабеля», инициатором этого процесса выступил бывший номинальный владелец канала Андрей Подщипков, который ранее приехал из-за границы.

Как сообщает портал, недавно Подщипков опубликовал на видеохостинге YouTube обращение к Зеленскому. Он заявил, что является единственным легитимным владельцем канала, а в прошлом году СМИ было «рейдерски захвачено».

В июле текущего года обозреватель Денис Гороховский заявил, что гранатометный обстрел здания телеканала «112 Украина» был «тестом» для Зеленского, с которым президент не может справиться. Журналист указал на бездействие главы государства после ночной атаки на телеканал. Он напомнил, что по офису стреляли из гранатомета, и назвал ситуацию показательной. 13 июля 2019 года неизвестные злоумышленники обстреляли из гранатометов здание телеканала в Киеве. По данному факту было возбуждено дело по статье «теракт».