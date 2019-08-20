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Россия

У Путина есть разные источники информации о незаконных митингах в Москве, сообщил Песков

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Песков прокомментировал видео с полицейским, ударившем девушку на митинге в Москве

Москва, 20 августа. Президент РФ получает информацию о незаконных митингах в Москве из разных источников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Он традиционно получает информацию из самых разных источников, из самых разных. Поэтому у него есть разные точки зрения на то, что имело место», — сообщил представитель Кремля. 

Напомним, незаконные митинги проводят в столице не допущенные к выборам «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму. Причем отказ в регистрации им был абсолютно законным: в подписных листах «политиков» были выявлены массовые фальсификации.

В частности, у протеже одиозного блогера Алексея Навального Любови Соболь в документах нашли и мертвые души, и подписи людей с недействительными паспортными данными. Однако вместо того, чтобы обжаловать свой недопуск в суде «оппозиционеры» предпочли давить и шантажировать избиркомы, устраивая незаконные митинги в столице.

После запрещенных акций 14 июля, 27 июля и 3 августа за провокации и нарушение порядка были задержаны почти 1,7 тыс. человек. По факту массовых беспорядков и применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов были возбуждены уголовные дела, позднее объединенные в одно производство. Фигурантами дела являются 14 человек, 13 них были арестованы по решению суда. 

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