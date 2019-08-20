Кремль не получал предложения наградить спасшую пассажиров стюардессу Ан-24

Москва, 20 августа. В Кремле не получали обращения к президенту РФ Владимиру Путину с предложением наградить бортпроводницу Ан-24, которая спасла 43 пассажиров. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока я не видел такого предложения. Мы читали о нем по материалам СМИ, но непосредственного вынесения пока не видели», — отметил он.

Напомним, что 27 июля в Нижнеангарске самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск. Воздушное судно было вынуждено экстренно сесть из-за отказа двигателя. При посадке лайнер выехал за пределы и столкнулся с незаконно построенными техническим зданием, после чего загорелся.

В результате аварии командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, второй пилот выбрался из горящего самолета через аварийный люк, а стюардесса Елена Лапуцкая тем временем открыла аварийные двери и помогла пассажирам эвакуироваться.

После этого вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что направит Путину обращение с предложением наградить девушку.