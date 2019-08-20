Российские туристы рассказали о популярных приметах перед поездкой

Москва, 20 августа. Эксперты сервиса Ozon.travel выяснили, в какие приметы верят российские туристы. Большая часть россиян присаживается на дорожку.

Полторы тысячи участников опроса рассказали, в какие приметы они верят. Присесть перед дорогой и помолчать считают «работающей» приметой 52% туристов.

Боятся неудачи 20% респондентов, поэтому ничего не зашивают перед поездкой. При этом 9% опасаются женщин с пустыми пакетами, которые тоже могут повлиять на успешность путешествия.

И 7% респондентов не оглядываются на выходе из дома. На удачу рассчитывают 6% россиян, которые перед выходом из дома держаться за угол стола.

Такой же процент опрошенных верят, что для начала путешествия благоприятными днями являются выходные и среда-четверг. А вот авиаперелет в понедельник или в пятницу не к добру, пишет Lenta.ru.

В прошлом году стало известно, что 75% туристов присаживаются на дорожку перед дальней поездкой. В воду бросают монетку 58% опрошенных, но только 17% верят, что эта примета сработает.

Ранее эксперты сервиса Туту.ру провели опрос на тему, согласны ли российские туристы оплачивать выбор места в самолете. Выяснилось, что 58% респондентов не считают эту услугу полезной.

Вместо выбора места у иллюминатора или в голове самолета они предпочитают купить еще один сувенир для друзей.