Серуканов рассказал о работе «фабрики троллей» Навального

Фабрика по публикации заказных комментариев сторонников блогера Алексея Навального была обнаружена в Москве столичными правоохранительными органами, сообщает Telegram-канал «Шавки Красовского». По словам автора, она находилась в обычной квартире в районе Марьино. Он утверждает, что в своих комментариях навальнисты призывали людей выходить на улицы и устраивать беспорядки.

Бывший юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Виталий Серуканов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Навальный использует свой Twitter для того, чтобы влиять на молодые умы. По его словам, именно эту площадку блогер выбрал для того, чтобы воздействовать на своих сторонников и мотивировать их на противозаконные действия.

«Я совершенно не удивлен, потому что Алексей Навальный является «королем» Твиттера. То есть политическая площадка Навального — она не на улицах, она не в газетах, она в Твиттере. При этом Навальный никогда не называет себя организатором, всегда все спихивает на то, что нельзя одним твитом собрать людей на площади. Это выработанная технология, и все об это знают», — говорит юрист.

Он подтвердил, что у Навального действительно есть своя «фабрика троллей». Она используется не только для того, чтобы повысить узнаваемость блогера в обществе, но и для того, чтобы травить тех, чьи взгляды не сходятся с воззрениями Навального, а также недоброжелателей.

«То, что у Навального есть свои боты… Я сам с этим столкнулся, когда ушел от него (Серуканов подвергся травле, ему угрожали и обещали применить силу по отношению к его дочери. — Прим. ФАН). Боты применяются не только тогда, когда нужно куда-то вывести людей, но и для атак, чтобы затравить любого человека. Заметьте, любой, кто выступает против Навального, тут же подвергается массовой травле. Невозможно зайти в реплаи. Причем если посмотреть на этих людей [которые морально унижают других граждан], то окажется, что это пустые аккаунты либо аккаунты [сторонников] Алексея Анатольевича. Хотя Алексей Анатольевич утверждает, что это якобы не только боты, есть и живые люди. Прикрываясь этим, он всегда пытается отбивать атаки на себя, а «фабрику троллей» либо выводит в тень, либо смешивает с живыми людьми», — заключил Виталий Серуканов.

Ранее организаторы несанкционированных митингов, а также одобренной властями акции, которая прошла в Москве 10 августа, пытались оказать давление на Мосгоризбирком, который на законных основаниях отказался регистрировать в качестве кандидатов в Мосгордуму граждан, предоставивших липовые подписи. В частности, из предвыборной гонки были исключены сторонники Навального, в том числе Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались поддельными. Отметим, что Соболь неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Например, она подкупала избирателей, организовала в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», а также не постеснялась использовать «подписи» уже умерших людей, чтобы пройти муниципальный фильтр и стать кандидатом.