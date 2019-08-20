Песков объяснил, в чем состояла главная ценность встречи Путина и Макрона

Москва, 20 августа. Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона позволила лидерам сверить часы по ряду вопросов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Произошла сверка часов, президент Франции Эммануэль Макрон знает позицию России по многим вопросам и знает ее не по фейковым новостям, а от первоисточника — главы российского государства. В этом и заключается ценность этой встречи, которую сложно переоценить», — объяснил пресс-секретарь главы России.

Представитель Кремля также опроверг, что переговоры российского президента с французским коллегой должны были стать, как многие считали, хорошим поводом, чтобы донести некий месседж до лидеров G7.

«Это не месседж», — подчеркнул Песков.

Напомним, в понедельник российский лидер Владимир Путин посетил Францию и провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, в Иране и Сирии.