Песков прокомментировал возбуждение уголовных дел из-за покупки лекарств больным детям

Москва, 20 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопросом возбуждения уголовных дел в отношении матерей, покупающих лекарства больным детям, давно занимаются, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что было направлено в адрес президента письмо — оно доложено главе государства. Эта тема известна хорошо. Безусловно, все понимают, что необходимо решение ситуации, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые не терпели мучений. Тем не менее мы знаем и о, к сожалению, имеющих место попытках распространения сильнодействующих веществ и лекарств под прикрытием этой темы, что является незаконным. Здесь просто нужно найти золотую середину», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в июле текущего года в одном из почтовых отделений Москвы задержали мать пациента детского хосписа, которая приобрела противосудорожный препарат «Фризиум», незарегистрированный в России. За покупку того же лекарства в августе была задержана еще одна женщина, сын которой страдает от эпилепсии. В ее отношении возбудили уголовное дело, сообщает Infox.ru, однако Генпрокуратура РФ провела проверку, по результатам которой дело было признано незаконным.

Как рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, «Фризиум» назначают маленьким пациентам врачи, однако в России аналогов этого лекарства нет, поэтому родителям приходится заказывать препарат через Сеть из-за границы, передает «Царьград».