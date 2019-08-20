Кремль отреагировал на испытания США запрещенной ДРСМД ракеты

Москва, 20 августа. Испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является доказательством того, что Вашингтон изначально вел дело к подрыву соглашения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он отметил, что новость о запуске ракеты появилась в момент общения президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в форте Брегансон.

«Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что за несколько недель и даже месяцев невозможно подготовить подобное испытание.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД», — отреагировал Песков.

Напомним, ДРСМД запрещал ракеты дальностью 500–5,5 тысячи километров​​​. Действие соглашения подошло к концу 2 августа текущего года.

О намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора президент США Дональд Трамп заявил в прошлом году. Москва, по его мнению, якобы нарушала данное соглашение. При этом МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора.

Президент России перед началом встречи с Макроном накануне напомнил, что не Москва вышла в одностороннем порядке из ДРСМД, при этом пока не видно никаких инициатив со стороны Вашингтона по продлению договора по СНВ-3, хотя предложения российской стороны «лежат на столе».

Пентагон в минувший понедельник опубликовал видеозапись, на кадрах которой показал запуск ракеты с острова Сан-Николас в Калифорнии. Согласно заявлению американского военного ведомства, она поразила цель во время полета дальностью более 500 километров.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что подготовка испытания американской ракеты шла в сжатые сроки. Это, по мнению дипломата, знак того, что США готовили пуск заранее, еще во время действия ДРСМД. С этой точкой зрения согласился в комментарии ФАН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Российский сенатор Франц Клинцевич и вовсе назвал откровенным цинизмом и издевательством над мировым сообществом испытание ракеты спустя две недели после расторжения договора. Он подчеркнул, что Россия не намерена вступать в новую гонку вооружений.

Подготовку испытаний за столь короткий срок Герой России генерал-майор Сергей Липовой посчитал в разговоре с ФАН «лицемерием американской администрации». То, что Америка никогда и не выполняла договор, было известно всегда, констатировал он.